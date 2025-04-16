晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

H20限制令太痛！分析師曝輝達恐損180億營收 台積電也受害

2025/04/16 19:53

美國要求輝達H20人工智慧晶片未來出口中國須取得許可。（資料照，路透）美國要求輝達H20人工智慧晶片未來出口中國須取得許可。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府再祭晶片出口限制，要求輝達（NVIDIA）旗下H20人工智慧（AI）晶片未來出口中國須取得許可，此政策一出讓亞洲科技股出現下跌，這意味著美中科技限制措施的升級。分析師估計，輝達今年恐怕因此損失140億至180億美元營收，甚至影響台積電等供應鏈。

《彭博》分析師Kunjan Sobhani及Oscar Hernandez Tejada指出，由於美國的晶片出口管制措施，輝達要認列單季55億美元與H20晶片的庫存與採購承諾等相關費用，分析師說輝達今年可能因此損失140億至180億美元營收，「若限制持續，輝達來自中國的數據中心業務可能回落至2024年初的低至中段水準。」

《彭博》報導，景順資產管理公司全球市場策略師Tomo Kinoshita表示，美方的晶片出口限制「是出於對中國在電子領域崛起的擔憂，從這個意義上講，這很可能成為一項永久性政策」。預計這將對半導體供應鏈產生重大負面影響。

此外，彭博產業研究分析師Ken Hui在一份報告中寫道，由於經濟前景疲軟，「台積電可能已經放緩了部分生產擴張的速度」，「而對輝達中國銷售的更嚴格規定，可能會加劇這種減速」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財