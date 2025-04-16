H20限制令太痛！分析師曝輝達恐損180億營收 台積電也受害

美國要求輝達H20人工智慧晶片未來出口中國須取得許可。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府再祭晶片出口限制，要求輝達（NVIDIA）旗下H20人工智慧（AI）晶片未來出口中國須取得許可，此政策一出讓亞洲科技股出現下跌，這意味著美中科技限制措施的升級。分析師估計，輝達今年恐怕因此損失140億至180億美元營收，甚至影響台積電等供應鏈。

《彭博》分析師Kunjan Sobhani及Oscar Hernandez Tejada指出，由於美國的晶片出口管制措施，輝達要認列單季55億美元與H20晶片的庫存與採購承諾等相關費用，分析師說輝達今年可能因此損失140億至180億美元營收，「若限制持續，輝達來自中國的數據中心業務可能回落至2024年初的低至中段水準。」

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《彭博》報導，景順資產管理公司全球市場策略師Tomo Kinoshita表示，美方的晶片出口限制「是出於對中國在電子領域崛起的擔憂，從這個意義上講，這很可能成為一項永久性政策」。預計這將對半導體供應鏈產生重大負面影響。

此外，彭博產業研究分析師Ken Hui在一份報告中寫道，由於經濟前景疲軟，「台積電可能已經放緩了部分生產擴張的速度」，「而對輝達中國銷售的更嚴格規定，可能會加劇這種減速」。

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