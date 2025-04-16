年薪至少257萬！在家上班又高薪「9職業」 新鮮人也能上手

《FinanceBuzz》報導整理，9個遠距入門職位，平均年薪至少為8萬美元。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕要在當今的就業市場上，找到一份高薪又能在家工作的職業是可能的，據統計，約有10%的私營部門勞動力是全遠端工作，另外有30%採混合工作模式。而遠端工作的好處之一，就是不需要通勤上班，這對於減輕財務壓力是一個很棒的方法。

美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，若你希望成為高薪遠距工作族的一員，據美國勞工統計局（BLS）的數據，以下9個遠距入門職位，平均年薪至少為8萬美元（約新台幣257萬元），這些職位通常不需要學士學位以外的教育背景，也不需多年工作經驗，因此很適合剛踏入職場或考慮轉職的人。

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1.技術寫作員（Technical Writer），平均年薪80050美元（約新台幣257萬元），該工作將撰寫操作指南、使用手冊與其他技術性文件，把專業術語轉化成易懂的說明文字。具備寫作背景和所屬領域的基本技術知識是必須的。擁有寫作作品集也會加分，能幫雇主判斷你的適合程度。由於此工作完全使用電腦，可輕鬆遠端進行。

2.預算分析師（Budget Analyst），平均年薪為84940美元（約新台幣273萬元）。該工作將負責分析、規劃並制定企業、政府機關或大學的預算。需要良好的記憶力與數學能力來處理和調整財務數據。工作全程皆使用電腦，適合遠端進行。通常需具備財務或相關科系的學士學位，但非營利組織或中小企業也提供入門機會。

3.UX/UI設計師（UX/UI Designer），平均年薪為92750美元（約新台幣298萬元）。這份工作專注於設計數位產品的外觀（UI）與操作體驗（UX）。許多設計工具與應用可以自學，因此不一定需要設計背景或資工學位。

4.個人理財顧問（Personal Financial Advisor），平均年薪99580美元（約新台幣320萬元）。該工作將研究金融市場並協助各年齡與經濟狀況的人制定財務規劃。工作內容大量依賴網路與電腦，因此適合遠端作業。通常需具備金融、商業、經濟或相關學位。

5.資料科學家（Data Scientist），平均年薪為108020美元（約新台幣347萬元）。這個職位主要負責分析並解釋大量數據，將其簡化成有用的商業資訊，為企業的決策提供依據。其將大量使用電腦技能處理數據集，需具備資工背景，並懂得建立、存取與分析大型資料。

6.銷售工程師（Sales Engineer），平均年薪116950美元（約新台幣376萬元）。如果你不怕被拒絕，這份工作很適合你。你將主動聯繫潛在客戶，推銷產品，運用說服技巧與技術知識。雖然大多數銷售職位是靠業績賺取獎金，但這也意味著升遷與加薪空間大。這工作幾乎都透過電話或視訊進行，遠端非常合適。

7.資料庫管理員（Database Administrator），平均年薪為117450美元（約新台幣377萬元）。你將負責公司資料庫的架構與維護。需具備資工背景，但很多初階職位允許你從資深人員身上學習。只要能遠端連接到資料庫，就可以在家完成工作。不過某些資料庫可能需偶爾到實體伺服器所在地維護。

8.精算師（Actuary），平均年薪為120000美元（約新台幣385萬元）。你將推估財務風險，幫助企業做出策略判斷。很多精算師是顧問性質，不一定固定受僱於一家公司。建議從統計、精算學、經濟、數學、財務等相關科系學士學位起步，並熟悉SQL、R、Python等程式語言。

9.軟體開發員（Software Developer），平均年薪為130160美元（約新台幣元）。雖然軟體開發看似門檻高，但目前程式設計人才仍供不應求。BLS預測這領域未來十年將成長17%。你的工作將是撰寫程式碼，開發公司所需應用程式。雖然資工學位有幫助，但許多開發者是自學出身。

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