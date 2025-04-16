中信銀攜手SAP、IBM 合作完成供應鏈金融平臺

中國信託攜手SAP、IBM打造數位化供應鏈金融解決方案，協助客戶以安全且高效率的方式提高財務競爭力。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅戰讓企業營運面臨巨大不確定風險，中國信託銀行今（16）日宣布與SAP、台灣IBM聯手，合作完成供應鏈金融平臺（Supply Chain Financing Solution），打造大中華區第一個數位化供應鏈金融解決方案，並於SAP全球SAP Store發布，加速客戶的資金調度效率及提高財務競爭力。

中國信託銀行總經理楊銘祥指出，目前中國信託企業客戶的交易，已經有7成使用數位金融服務，包含網銀、行動銀行以及銀企直連，但企業客戶在關稅政策、通貨膨脹與供應鏈重組的衝擊下，經常面臨訂單、交期不穩定或資金成本增加的痛點。

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為解決這些痛點，透過中信銀行「提早付款專案」，協助企業客戶的供應商，若有提早獲得款項的需求，可直接透過核心企業向銀行申請，不需提供紙本單據，讓供應商方便提早取得款項，充實營運資金。

特別是各大企業、製造商都面臨川普關稅戰的巨大壓力，對於供應鏈的管理、調度需要更大的彈性，甚至有搬遷的需求，SAP全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理陳志惟指出，目前客戶對於供應鏈搬遷都採取觀望的態度，但這套系統，無論規模大小的業者，當有資金調度需求時，都可給予支持。

中信銀行推出的供應鏈金融解決方案，是大中華區第１個整合金融服務的解決方案，已協助造紙、金屬加工、半導體、機械設備，以及醫療器材等不同產業的企業，推出提早付款專案予其供應商，加強企業供應鏈韌性。

中信銀指出，客戶申請後，可在6至8周內完成部署與企業資源規劃（Enterprise Resource Planning, ERP）系統整合，未來也可協助企業，無論在海外各國都能快速導入數位化方案。

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