東琉線8家船舶運送業者聯合漲價 公平會重罰1100萬元

東琉線8家船舶運送業者聯合漲價，遭公平會重罰1100萬元。（示意圖，資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日宣布，東琉線8家船舶運送業者含泰富、藍白、競強、飛馬、觀光、眾益、東信、誠翔在2023年元旦起合意聯合調漲東琉線民宿優惠票價，同年4月起又調漲一般旅客票價，已構成聯合行為，因此分別處藍白430萬、泰富250萬，並處及競強、飛馬、觀光、誠翔、眾益、東信各70萬元，總計共1100萬元罰鍰。

公平會調查發現，2022年12月間，8公司對小琉球民宿業者陸續提供來回全票低於370元、半票低於200元的票價相互競爭，但藍白、泰富共同召開2次會議，並通知東琉線交通客船聯營處（代表競強、飛馬、觀光、眾益、東信、誠翔等6家）派人與會，於2次會議先後就提供予小琉球民宿業者優惠票價及一般旅客票價之調漲與票價金額進行協商。

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藉由前述會議，8家業者，以及會後聯營處、競強等6家公司進行內部討論，確認配合實施協商內容，合意共同自2023年1月1日起調漲民宿優惠票價為來回全票370元、半票200元，且自同一年4月1日起調漲一般旅客票價為來回全票450元、半票225元與單程全票250元、半票125元，並如期實施。

公平會指出，依據市場資料，該8家事業於東（鹽）琉線船舶運送服務市場占有率合計逾8成，依調查結果認定，前述業者聯合調漲船票價格行為不僅削弱彼此的競爭，最終亦將導致該航線船票價格整體性的上漲，嚴重影響相關市場功能，故予以處分。

公平會呼籲，聯合行為是執行「公平交易法」查察的重點，業者切勿透過聚會、通訊軟體等方式共同決定商品或服務的價格、數量等，避免觸法。此外，公平會為鼓勵民眾提供聯合行為「合意」相關證據，已大幅提高檢舉奬金。若業者有參與違法聯合行為，也可依「公平交易法」寬恕政策相關規定，及早向公平會提出申請減輕或免除罰鍰。

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