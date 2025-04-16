彭博：美國公債、固定收益型產品 應納入投資配置

彭博認為美國公債、固定收益型產品應納入投資配置。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著全球投資環境的變化，投資者面臨著越來越多的選擇和挑戰。彭博（Bloomberg）今（16）日舉行「從台灣投資世界:如何應用ETF投資進行多元資產配置」會議，統計顯示台灣僅用7年時間ETF市場就快速發展，同時，也建議投資人配置上應有美國公債或固定收益型產品，降低投資組合波動性。

ETF（指數股票型基金）作為一種靈活且高效的投資工具，已成為許多投資者進行多元資產配置的重要選擇。根據彭博統計，台灣ETF規模從2018年只占市場一小部分，到現在ETF市場的總資產管理規模已超過6兆元台幣（約兩千億美元），位居亞太地區第三位，過去3年的年均增長率超過20%，特別是債券ETF的發展尤為迅速，其規模已占據台灣ETF市場半壁江山，總資產規模已超過1000億美元。

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彭博行業研究股票高級策略師陳明康也指出，去年台灣投資人對美股與美債的投資金額都創下新高，從資產類別角度來看，過去十年ETF產品受歡迎，台灣投資人去年買進450億的海外ETF，與過去相比大幅成長，他也建議，由於全球股市的波動性大，投資人也要考慮配置上有美國公債或固定收益型產品，來降低投資組合的波動性。

元大投信分析，債券ETF因為具有高流動性、高透明度以及高交易便利等特性，投資人在面對股市比較波動的環境下，可運用債券ETF來降低波動。

元大投信認為，面對關稅衝擊下通膨、經濟成長可能放緩等變數，美債殖利率有反覆震盪風險，考量價格波動與殖利率、潛在漲幅的平衡，現階段可以選擇中長天期的美債、投資級ETF，以「債息為主、價差為輔」的角度來思考。

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