北京放軟了？彭博：願與美談判 希望川普做到這點

彭博報導，北京希望看到美國總統川普採取一系列措施後，然後才會同意進行貿易談判，包括約束美國閣員對中國的貶損言論，展現對中國更多的尊重。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，據一位了解中國政府想法的人士透露，北京希望看到美國總統川普採取一系列措施後，然後才會同意進行貿易談判，包括約束美國政府閣員對中國的貶損言論，展現對中國更多的尊重，以及川普團隊對於關稅立場和態度應統一口徑。

這位不願透露姓名以討論內部想法的人士表示，其他條件包括美國閣員的立場應更加一致，以及願意解決對中國制裁的擔憂。

請繼續往下閱讀...

這位知情人士說，雖然川普在公開談論習近平時態度相對溫和，但其政府的其他成員態度更為強硬，這讓北京官員不確定美國的立場。任何會談最重要的先決條件是中國官員需要知道，美中雙方接觸將在尊重的基礎上進行。

知情人士說，北京還希望美國任命一位談判聯絡人，並能協助準備一份川普和中國領導人習近平會晤時可以簽署的協議。

全球經濟和金融市場的命運在很大程度上取決於美國和中國能否找到避免長期貿易戰的方法。川普上任以來對中國大部分商品徵收145%的關稅，引發北京方面的報復，並威脅要摧毀世界最大經濟體之間的大部分貿易。

此外，中媒報導，正當中美關稅戰升溫之際，中國突然更換貿易談判代表，國務院任命中國常駐世貿代表李成鋼，擔任商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長，接替王受文的職務。

中國外交部發言人林劍周三針對外媒詢問美國對中國245%關稅問題表示，具體稅率的數字，可以問問美方。林劍說，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕對不怕打。

新華社的微博帳號「牛彈琴」表示，美國的245%關稅，完全是一場國際笑話，大家不必當真。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法