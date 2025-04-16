飛宏聚焦車用氫能 馳瓦諾攜手欣欣客運闢新賽道

馳瓦諾智慧充電樁產線獲得總統賴清德親赴視察。（飛宏提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠飛宏（2457）旗下馳諾瓦科技為加速台灣電動車產業發展，攜手崑山科技大學簽署合作備忘錄，除了建立「電動車晶片模組暨充電樁研發製造人才培育基地」，並啟用全國首條獲得ISO 9001認證的充電樁智慧產線，後續將進一步聚焦 「車用 AI 晶片」 與 「智慧電網整合」 技術，並與欣欣客運氫能巴士深化合作。

馳諾瓦科技與崑山科技大學簽署產學合作協議，目的在於加快台灣電動車產業發展速度，獲得公信電子、台南市政府、資策會、車輛中心、格斯科技、UL Solutions 資訊科技事業部與U-POWER（旭電馳科研）等40家企業的支持，共同成立「電動車產業聯盟」。

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飛宏暨馳諾瓦科技董事長林飛宏表示，公司與崑山科大的合作已成功推動5校資源共享，未來將擴大串聯成功大學、台灣科技大學等校，共組「電動車大學端聯盟」，加速制度氫能安全標準，以支援政府 2050淨零碳排目標，此次啟用的基地也會舉辦逾10場年度性質的論壇與成果展，目標製作10部永續教育推廣影片，對外傳遞綠能與淨零碳排理念。

馳諾瓦看好電動車領域的產學合作，可望為台灣市場創造高附加價值的解決方案，公司也將深耕氫能應用，攜手欣欣客運氫能巴士推動電動車充電技術朝向更加智慧的能源服務系統升級，以強化從製造到軟硬體整合系統的競爭力，本月也預計在智慧移動展向市場推出完整解決方案。

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