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聯卡中心刷卡驗證新增臉部辨識、指紋等方式 聯邦銀搶先導入

2025/04/16 17:22

聯卡中心刷卡驗證新增臉部辨識、指紋等方式，聯邦銀行搶先導入。（業者提供）聯卡中心刷卡驗證新增臉部辨識、指紋等方式，聯邦銀行搶先導入。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯合信用卡處理中心宣布，運用區塊鏈技術，結合FIDO（Fast IDentity Online）身分驗證機制，提供持卡人以臉部辨識、指紋或手勢等行動設備支援的身分驗證方式，進行無密碼快速驗證，該驗證方式已與聯邦銀行共同推出，成為本功能第一個合作案例。

目前持卡人若進行網購等線上非實體刷卡交易，發卡行會透過簡訊寄送「一次性動態密碼（One Time Password, OTP）」，進行簡訊驗證，但不時發生OTP密碼遭詐外洩，因此被盜刷的案例。

聯卡中心指出，為了以科技防詐阻詐，已建置FIDO數位身分認證系統供發卡機構採用，讓發卡機構可提供消費者選擇以OTP簡訊或FIDO無密碼的多元驗證方式，若選擇FIDO無密碼驗證，持卡人線上交易時，可使用手機提供的臉部辨識、指紋辨識等方式驗證，減少持卡人被詐騙的風險；即使持卡人在國外無法收到OTP簡訊，也可完成交易。

聯卡中心強調，針對已具備FIDO服務的發卡機構，可透由外部驗證機制（Out-of-band, OOB）進行系統串接，目前已有３家發卡機構提供服務，期望未來FIDO無密碼身分驗證服務可擴大應用至各金融服務。

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