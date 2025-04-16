沒過戶也要繳契稅？建房子常見誤解 小心別中招

新竹縣政府稅務局提醒民眾，契稅不只是買賣房屋時才需要繳，有些人自己蓋房子，也可能發生需要繳納契稅情形。（新竹縣政府稅務局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕契稅不只是買賣房屋時才需要繳，有些人自己蓋房子，也可能發生需要繳納契稅情形。新竹縣政府稅務局提醒，最常見的情況是父母出錢在自有土地上蓋房子，並以子女名義為起造人，完工後房屋就直接登記在子女名下。

新竹縣政府稅務局說明，此舉雖然不是房屋所有權移轉行為，但出錢的是父母，建物所有權卻在子女名下，已涉及「無償贈與」，依法應申報繳納契稅。

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稅務局進一步指出，依據契稅條例第12條第2項規定，建築物於建造完成前，因買賣、交換、贈與，以承受人為建造執照原始起造人或中途變更起造人名義，並取得使用執照者，要在使用執照核發之日起60日內，由起造人申報繳納契稅。

如民眾未依規定期限申報契稅者，每超過3天，會加徵應納稅額1%的怠報金，最高以應納稅額為限，且不超過1萬5000元，稅務局提醒民眾務必注意申報期限，以免逾期受罰。

民眾若有契稅相關問題，可利用官網查詢或打電話詢問，新竹縣政府稅務局電話：03-5518141轉710至715、720至725，竹東分局電話：03-5969663轉210及212至215。

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