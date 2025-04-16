AI基本法公聽會 學者籲建立台灣繁中語言模型

學者建議，政府應建立符合台灣法律規範的「繁體中文」大型語言模型，該基本法更應強調主權概念，將資訊治理上升至國家安全戰略地位。（示意圖，路透）

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院教育及文化、交通委員會今（16）日聯席召開「人工智慧基本法草案」公聽會並邀請各界專家、中央部會代表參與討論。學者建議，政府應建立符合台灣法律規範的「繁體中文」大型語言模型，該基本法更應強調主權概念，將資訊治理上升至國家安全戰略地位。

國民黨籍教文委員會召委葛如鈞致詞時指出，感謝來自13位專家學者及19個中央部會代表的熱情參與，無論是親自出席或透過錄影參與，皆展現了對台灣AI 發展的高度關注與責任感，「面對AI我們每個人都是Team Taiwan。」

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會中，資訊工業策進會博士洪毓祥建議，政府應帶頭建立符合台灣法律規範的「繁體中文」大型語言模型，以產業發展為基礎進一步推動產學合作，擴大AI人才培育與招募；陽明交大法律學者林志潔也呼籲，我國AI基本法應強調主權概念，並將資訊治理上升至國家安全戰略地位。

葛如鈞也認為，目前台灣在建構符合本地語言文化、教育人才、創新發展、社會信任的「繁體中文語料庫與主權大型語言模型（LLM）」方面，資源匱乏，資料更是稀缺，政策推動力道不足，若再不積極行動，台灣特有的繁體中文文化、價值觀，很可能在全面 AI 化的未來，被簡體中文取代、使得繁中消失於全球、甚至全宇宙。

葛如鈞進一步說明，台灣現行著作權法被國際視為極為嚴格，對AI訓練資料收集的彈性不足，加上迄今尚未有明確的主責機關統籌推動AI訓練資料治理與資料庫建立，對於想打造主權AI模型的研究機構與產業界而言，極為不利，也造成現有AI服務因資料比例偏差、產生「簡體覆蓋繁體」的問題。

葛如鈞主張，政府應積極研議成立國家層級AI訓練資料庫，並設計具誘因的開放資料機制，讓民間產業、研究機構與政府形成真正的策略聯盟。呼籲政府能正視此AI主權的戰略議題，並研議設計具有誘因與保障的開放機制，鼓勵百工百業與政府並肩作戰，參與這場攸關語言主體性與數位主權的全球AI競賽。

「台灣必須在全球AI競賽中爭取後發先至的領先名次！」 葛如鈞重申，「人工智慧基本法草案」的制定，不僅關乎產業競爭力，也關乎語言文化、社會信任與科技倫理的未來。唯有以國家力量投入，凝聚民間創新能量，台灣才能在AI時代中占有一席之地。

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