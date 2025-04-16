中國貨輸美到底要繳多少稅？紐時曝「245％關稅」商品試算

美中關稅戰持續升溫。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白宮於美東時間週二（15日）發布聲明，強調由於中國採取報復措施，因此「現在中國輸美商品將面臨最高245％關稅」。不過，目前無法得出245％稅率怎麼來，以及是否代表從145％調高至245％。而《紐約時報》先前調查指出，美國實施的各項關稅措施加總下來，中國輸美的注射器及針頭，關稅稅率早已達245％。

白宮這份公告似乎不是對中國課徵全面性245%關稅，而是先前已實施各種關稅稅率的疊加結果。據《紐約時報》先前調查報導，目前美國對中國商品徵收的關稅主要有4大類，分別是基本利率（在川普第二任期之前已生效）、2025年前的保護主義關稅、鋼鐵鋁和汽車、芬太尼與對等關稅。

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報導指出，注射器和針頭的關稅稅率最高。這類產品自川普第一任期即被課稅，拜登政府將對這些商品徵收更高的關稅。2024年9月，美國政府對注射器和針頭徵收100%的關稅，以保護美國工廠並展現對中強硬立場。稅率算法為「0%基本關稅+100%2025年前的保護主義關稅+20%芬太尼關稅+125%對等關稅=245%總關稅」

對中國商品徵收的此類關稅從7.5%到100%不等，適用於服裝、太陽能電池板、電動車和其他中國被指控以遠低於許多美國企業價格出售的商品。加上本周新關稅，美國進口商對部分中國商品的稅負將達到245%，等同於商品價格的2.5倍。

據《紐約時報》整理，其他像是鋰離子電池累積總關稅達173%，烏賊（170%）、羊毛衫（169%）、塑膠盤子（159%）、烤麵包機（150%）、電動車（148%）、玩具娃娃及拼圖（145%）、維生素C（145%）、鋁箔（75%）、汽車車輪（73%）、半導體（70%）、金屬家具（70%）、筆記型電腦（20%）。

與此同時，部分商品如童書則屬「資訊性物品」，仍享有免稅待遇，關稅為0。根據數據，美國每年進口近6億美元的童書，其中93%來自中國。

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