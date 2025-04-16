晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國發基金近10年投資新興事業 獲利500億

2025/04/16 16:15

國發會主委劉鏡清指出，投資的轉投資事業共37家，投資獲利近500億元。（記者謝君臨翻攝）國發會主委劉鏡清指出，投資的轉投資事業共37家，投資獲利近500億元。（記者謝君臨翻攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院「國家發展基金不當投資暨管理失職」調查委員會今舉行第5次全體委員會議。針對國發基金2016年起投資的「直接投資組合中重要新興事業』的績效與管理，國發會主委劉鏡清報告指出，投資的轉投資事業共37家，投資獲利近500億元。劉也說，自去年6月起，已開始推動9項精進投資管理措施。

會議一開始，民進黨立委鍾佳濱率先進行會議詢問。他說，根據「立法院職權行使法」第52條，調查、調閱報告書及處理意見未提出前，相關人均負有保密義務，不得對調查、調閱內容或處理情形予以揭露。會議主席、民眾黨團總召黃國昌則說，本次會議報告並未涉及機密部分。而後會議繼續進行。

劉鏡清報告指出，國發基金設立宗旨為加速產業創新加值，促進經濟轉型及國家發展，非單以獲利為目的，與民間投資只追求獲利不同。

針對國發基金2016年起所投資的「直接投資組合中重要新興事業」投資績效。劉鏡清表示，投資的轉投資事業共37家，截至去年底止累計投資309.42億元，已回收207.5億元，持股市值（不含暫無法評價的新創事業及創業投資事業）523.54 億元，投資獲利495.64億元。

對於37家轉投資事業投資狀況。劉鏡清說，上市櫃及興櫃公司共15家，累計投資196.69億元，已回收198.26億元，持股市值499.26億元，投資獲利500.83億元。其中有9家投資獲利，6家投資虧損。

另外，未上市櫃公司共22家，其中7家為尚處投資期或甫進入處分期階段的創 投事業，現暫無法評估投資績效；8家事業屬新創公司，仍在開發建置階段或新研發產品尚在臨床試驗中，也暫無法評估投資績效。剩下7家事業累計投資29.57 億元，已回收0.1億元，以最近一次增資價或每股淨值計算持股市值24.28億元，投資虧損5.19億元。

劉鏡清也提及，國發基金為強化投資審議品質及投後管理效能，於去年6月起推動9項精進投資管理措施，並持續滾動修正檢討，具體措施包含慎選投資標的、強化審議品質、優化投資協議書、修正投資事業管理分類、增建風險預警指標、定期檢討轉投資事業營運情形、透過董事會與股東會強化投後管理、爭取設立投資後管理專責部門，以及精進退場機制，適時停損。

劉鏡清表示，國發基金未來仍將依據設立宗旨，持續投資於增加產業效益或改善產業結構的重要事業，以協助促進國內產業發展，同時加強轉投資事業監督管理，協助轉投資事業強化公司治理及改善營運狀況，並持續積極落實退場機制，適時辦理釋股作業，以提升國發基金投資效益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財