台積電獲美企大量訂單 美廠報價提高30％原因曝

面對美國關稅加徵的不穩定情勢，台積電仍然收到來自美國公司的大量訂單，公司已將其美國晶圓代工廠的報價提高30%。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對美國關稅加徵的不穩定情勢，台積電仍然收到來自美國公司的大量訂單，該公司已將其美國晶圓代工廠的報價提高30%。

美媒Phonearena報導指出，台積電之所以能夠做到這一點，主要原因是，先前人們認為，大多數公司不會願意從台積電的美國工廠訂購晶片，但現在情況已經發生了變化，因為如果川普改變對關稅豁免的決定，繼續與台灣做生意可能會導致巨大的問題。因此，台積電現在能夠提高價格並獲利，同時仍有大量訂單湧入。

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目前台積電在美國還沒有最先進的工廠，但蘋果和輝達等公司仍計畫投資在美國的業務。儘管川普已免除大多數電子產品的關稅，但目前整個全球供應鏈非常不穩定。

美國關稅加徵已適用於全球幾乎所有地區，背後的想法是迫使企業將生產轉移回美國，而不是依賴國外更廉價的勞動力。這導致企業陷入恐慌，並導致他們在美國囤積庫存，以盡可能延緩關稅的影響。

專家表示，目前的估計表明，將生產轉移到美國是一項艱鉅且不可能的任務，將使產品價格大幅上漲。其他人則聲稱，這是邁向更美好的未來的痛苦的第一步。無論最終結果如何，過去幾週股市的表現都不太樂觀。

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