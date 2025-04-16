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美擬對我半導體課稅？郭智輝：爭取立足點平等且具競爭力關稅

2025/04/16 15:29

經濟部長郭智輝。（記者羅沛德攝）經濟部長郭智輝。（記者羅沛德攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國商務部將對半導體、藥品啟動232調查並徵收關稅。經濟部長郭智輝今（16日）表示，美國政府正就國安問題對高階半導體進行調查，我國政府也密切關注，也將透過美國客戶反映意見，積極表達台灣作為美國策略合作夥伴的立場。

郭智輝今上午赴立法院經濟委員會就「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」進行專題報告並備詢答。民進黨籍立委蔡易餘、李坤城質詢關切，美國總統川普擬對半導體、藥品徵關稅，同時美商務部啟動232調查，我國要如何因應？

郭智輝說明，我國產業在半導體領域與美國客戶有高度互補性，美國很多都是fabless（無廠半導體公司），由Design house做晶片的電路設計，後續再交由台灣的foundry晶圓代工廠製造，「那這個稅課更多，就是美國這些品牌公司它要負責」。

郭智輝指出，美國的高階半導體需求佔比全球約4成至5成，台灣現在最重要的是向美國客戶表達台美是合作夥伴，讓美國政府明白半導體的情況不可與一般產品相提並論，「這些中間商品要來課稅是有它的難度」，相信美國也會評估計算，目前尚不清楚美國的計算公式。

郭智輝續說，近期美國正在進行國安調查，研判高階半導體與國家安全有重大影響，我國政府也是密切關察相關措施，台灣會積極與美國協商，也透過這次談判，表達台灣就是美國策略夥伴的堅定立場，所以美國「下這個關稅不要針對台灣，因為台灣是夥伴，要有所區隔」。

郭智輝表示，現在策略上是匯聚台美產業意見，向美國爭取對產業來說是立足點平等且具有競爭力的關稅。另據去年數據，我國半導體產品輸美是74億美元，佔全球整體貨品出口額4.6%。

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