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美對等關稅恐衝擊藥品市場 健保署曝72項必要藥品難替代

2025/04/16 15:09

健保署署長石崇良指出，目前健保有收載美國的進口藥物有176項，其中72項被列為必要藥物清單，因屬於專利期內的藥物，可替代性很低。（資料照）健保署署長石崇良指出，目前健保有收載美國的進口藥物有176項，其中72項被列為必要藥物清單，因屬於專利期內的藥物，可替代性很低。（資料照）

〔記者吳亮儀／台北報導〕美國對等關稅向所有國家徵收高關稅，未來恐衝擊製藥成本、影響我國購買必要藥物；健保署署長石崇良今天（16日）指出，目前健保有收載美國的進口藥物有176項，其中72項被列為必要藥物清單，因屬於專利期內的藥物，可替代性很低。

立法院衛環委員會今天邀請衛福部做「藥品醫材供應」專案報告，立委林淑芬等人要求衛福部、食藥署和健保署再盤點美國製造的輸入藥品，很多必要藥品清單中的藥物沒有被納入自費品項，例如癌症藥物、免疫疾病治療用的生物製劑等，未來恐衝擊一些自費用藥的病患。

根據食品藥物管理署統計，目前輸入藥品的許可證製造廠中，美國有214張，在專利期內的可替代性低的藥物有60項。醫材部分，美國進口的醫材中，難被替代的有3項，算是極少用到，但也很難被替代。

石崇良則說明健保收載的藥物部分，美國進口藥物共有176項，其中72項在必要藥品清單，24項為抗腫瘤、免疫相關藥物，還有感染相關用藥與血液相關藥物各18項。

石崇良補充，健保收載的藥物高達83%是我國製造，而進口藥物最多的是來自歐洲的藥廠，美國進口的算是少數。而美國進口的藥物最多的是抗腫瘤藥物，但使用頻率不高，但也較難替代它。

衛福部長邱泰源表示，目前藥物跟醫材沒有聽到任何短缺狀況，持續監控生產端與進口端，避免出現搶貨、囤貨。

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