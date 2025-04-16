關稅戰暴風雨前寧靜？無薪假人數續減逾300人

勞動部今（16）日公布勞雇雙方協商減少工時統計。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅戰引發各產業恐慌，外界關注是否導致企業實施減班休息（無薪假）情形惡化，根據勞動部最新統計，此次實施家數較1日公布的數據續減少13家、人數減少307人，勞動部強調，關稅戰細節未定，各方都密切觀察，勞動部將緊盯事業單位營運狀況，避免遭濫用。

勞動部今（16）日公布勞雇雙方協商減少工時統計，共110家、1682人實施，較上期（4月1日）減少13家、人數減少307人。

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勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉指出，本次總人數減少307人，以製造業減少197人數最多，其次是住宿餐飲業減少87人。

製造業中，以金屬機電工業減了271人最多，主要集中在2家「機械設備製造」業，因訂單回穩而停止實施，其中1家提前停止。但同樣是「機械設備製造」，卻有1家因訂單減少、申請實施3個月，每個月實施3天。

另外，資訊電子工業減少107人，主要是有1家從事半導體製造的業者，逾百人停止實施減班休息，但目前仍持續與員工協議、評估是否繼續實施；化學工業此次新增173人，是因有1家塑膠製品業者100多人實施1個月的減班休息。

由於美國總統川普在4月初拋出關稅議題，至今如何實施尚未定案，這些已實施、停止實施減班休息的業者，是否屬於加徵關稅的危險名單？王金蓉表示，各家業者都相當擔憂，但因實施細節未定，目前也僅能密切觀察，可以確定的是，此次的統計數據，還沒有因關稅議題受到明顯影響。

不過，王金蓉強調，勞動部已經主動聯繫部分廠商，廠商也回應目前仍在觀察變化以決定後續如何因應，勞動部也會密切監測減班休息、資遣通報等數據、隨時因應。勞動部長洪申翰更要求，地方政府在接獲雇主申請減班休息時，仍應該審視事業單位規模跟因應能力，來評估事業單位是否有實施減班休息的必要，避免濫用影響勞工權益。

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