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美國祭245％超重稅 中國官媒先開嗆川普「4個字」

2025/04/16 14:54

關稅戰再升級，中國輸美的產品關稅已由現在的145%提高至245%。（資料照，路透）關稅戰再升級，中國輸美的產品關稅已由現在的145%提高至245%。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰再升溫，白宮最新聲明指出，由於中國採取報復行動，對中國輸美的產品關稅已由現在的145%提高至245%。然而，中國官方還沒回應，中國官媒和不少中媒就先報導嗆美國真在搞「國際笑話」。

中國官媒新華社旗下的公眾號「牛彈琴」、中媒《中華網》等16日發文指出，美國對中關稅提高到了245%。白宮網站宣布了川普的最新關稅政策，稱在4月2日，川普總統對所有國家徵收10%的關稅，並且超過75個國家已經主動聯繫討論新的貿易協議。由於中國不屈服，對中國商品徵收245%的進口關稅。​

報導表示，這個結果讓人哭笑不得。實際上，在4月2日，川普推出所謂的對等關稅，向全世界徵稅。當時對日本、韓國、歐盟、印度和越南等國分別徵收不同比例的關稅。後來因為股市暴跌和美債告急，川普暫停了關稅90天，但基準關稅仍保持在10%。現在卻修改歷史，聲稱4月2日宣布的是10%的關稅。​

最令人發笑的是對中國徵收245%的關稅，比之前的145%又多了100%。中國曾表示，即便美方繼續加徵再高關稅，已經沒有經濟意義，而且還將淪為世界經濟史上的笑話。在目前關稅水準下，美國輸中商品已無市場接受可能性。如果美方繼續玩關稅數字遊戲，中方將不予理會。​

報導更表示，不出所料，美方繼續加徵更高關稅，這確實是關稅數字遊戲，也是世界經濟史上的笑話。前面加徵，後面豁免，這種做法實在荒謬。中國已經明確表態，不會理會這種行為。國家大事不應朝令夕改，變成小孩子過家家。中國不惹事也不怕事，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。施壓和威脅從來不是同中方打交道的正確方式。這場博弈是福不是禍，是禍躲不過，中國必須勇敢面對。

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