3大應用需求帶動 LED植物照明市場逐年成長4％

集邦預估，植物照明市場產值至2029年將成長至20.56億美元（約新台幣668.26億元），年均複合成長率4%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕全球氣候變遷與農業智慧化趨勢，逐年提升全球植物照明的市場需求，根據集邦（TrendForce）觀察，2024年LED植物照明市場金額規模為13.15億美元（約新台幣427.12億元）、年增6.65%，主要受惠於大型蔬果溫室與中小型農場拉貨，後續可望在新興科技大量導入農業之下，預估此區塊市值至2029年將成長至20.56億美元（約新台幣668.26億元），年均複合成長率4%。

市調機構集邦最新調查，LED植物照明正在提升光合光子效率（PPE）與通量密度（PPFD）規格，並同時具備光源調整功能，增進農業、園藝植物生長表現，促進下游的替換需求，去年大型溫室的拉貨比重在61.5%，垂直型農場33.7%，其餘4.8%來自於消費端市場，由於新興科技將更有利於莊稼生長，預期未來垂直型農場的應用需求將繼續更上一層樓。

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集邦指出，以大型溫室來看，此應用市場的LED植物照明重心已轉向600W以上的高功率解決方案，600W至1500W區間的產品逐漸成為主流配置，光合光子效率（PPE）整體水準已提升至3.0至4.5µmol/J，除了提高植物的生長效率，也降低種植成本。包括西紅柿、草莓、葡萄等果蔬類，以及花卉類等高經濟作物的需求都在增加，預估2029年此類別的市值規模將達11.58億美元（約新台幣375.94億元），2024至2029年之間的年均復合成長率為7.5%。

垂直型農場方面，受惠於消費者日益重視蔬果的新鮮程度，提升本土化種植需求，加上多國政府採取種植方面的補貼政策，推動農場業者精進營運管理，栽培作物由低矮綠色蔬菜擴大至草莓、洋蔥以及相關高經濟價值的育種作物，因此，集邦看好預估該市場產值將持續成長，有望於2029年達到8.22億美元（約新台幣267.28億元），2024至2029年間的年均復合成長率為13.1%。

關於植物照明在消費性應用的市場需求，因應歐美地區對於室內家庭園藝、裝飾植物需求攀升，且電子商務平台的興起，讓消費者更容易以低成本方式購買設備，帶動消費性植物生長燈銷量增加，未來隨著新產品迭代，可望進一步推動市場擴張，集邦預估該應用市場產值有望於2029年達到7600萬美元（約新台幣24.7億元），2024至2029年間的年均復合成長率為3.7%。

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