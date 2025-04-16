晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

半導體不妙！艾司摩爾Q1新增訂單近腰斬 股價開盤暴跌逾6％

2025/04/16 15:33

艾司摩爾Q1新增訂單近腰斬，週三股價暴跌逾6%（路透）艾司摩爾Q1新增訂單近腰斬，週三股價暴跌逾6%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受關稅不確定衝擊，艾司摩爾（ASML）第1季新增訂單暴跌44.5%，幾乎腰斬，受財報利空衝擊，ASML週三股價開盤暴跌逾6%。

外媒報導，艾司摩爾16日公佈第1季財報，淨銷售額77.4億歐元（約新台幣2862.25億元），而第1季淨營收24億歐元（約新台幣887.52億元），毛利率為54.0%。

至於第1季新增訂單金額為39.4億歐元（約新台幣1457.01億元），低於預期的48.2億歐元（約新台幣1782.43億元），較上季的70.88億歐元（約新台幣2621.14億元）大幅下滑44.5%，其中EUV設備訂單佔12億歐元（約新台幣443.76億元）。

報導指出，艾司摩爾第1季新增訂單金額較上季銳減近5成，顯示半導體製造商在當前經濟和地緣政治環境下趨於謹慎，尤其是對高昂的EUV設備投資更加保守。

儘管面臨挑戰，艾司摩爾對公司中期前景仍維持謹慎樂觀態度。財報顯示，公司維持2025年總淨銷售額將在300億至350億歐元之間的預期（約新台幣1.1兆至1.29兆），全年毛利率在51%至53%之間，預計第2季銷售額將在72億至77億歐元之間（約新台幣2662.56億至2847.46億元）。

艾司摩爾執行長福克（Christophe Fouquet）在聲明中特別提及，「近期的關稅政策增加了宏觀環境的不確定性」,但補充稱AI繼續成為行業主要成長動力，但同時強調AI導致了市場動態轉變，這種不平衡既帶來上漲潛力，也構成下跌風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財