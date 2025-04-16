半導體不妙！艾司摩爾Q1新增訂單近腰斬 股價開盤暴跌逾6％

艾司摩爾Q1新增訂單近腰斬，週三股價暴跌逾6%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受關稅不確定衝擊，艾司摩爾（ASML）第1季新增訂單暴跌44.5%，幾乎腰斬，受財報利空衝擊，ASML週三股價開盤暴跌逾6%。

外媒報導，艾司摩爾16日公佈第1季財報，淨銷售額77.4億歐元（約新台幣2862.25億元），而第1季淨營收24億歐元（約新台幣887.52億元），毛利率為54.0%。

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至於第1季新增訂單金額為39.4億歐元（約新台幣1457.01億元），低於預期的48.2億歐元（約新台幣1782.43億元），較上季的70.88億歐元（約新台幣2621.14億元）大幅下滑44.5%，其中EUV設備訂單佔12億歐元（約新台幣443.76億元）。

報導指出，艾司摩爾第1季新增訂單金額較上季銳減近5成，顯示半導體製造商在當前經濟和地緣政治環境下趨於謹慎，尤其是對高昂的EUV設備投資更加保守。

儘管面臨挑戰，艾司摩爾對公司中期前景仍維持謹慎樂觀態度。財報顯示，公司維持2025年總淨銷售額將在300億至350億歐元之間的預期（約新台幣1.1兆至1.29兆），全年毛利率在51%至53%之間，預計第2季銷售額將在72億至77億歐元之間（約新台幣2662.56億至2847.46億元）。

艾司摩爾執行長福克（Christophe Fouquet）在聲明中特別提及，「近期的關稅政策增加了宏觀環境的不確定性」,但補充稱AI繼續成為行業主要成長動力，但同時強調AI導致了市場動態轉變，這種不平衡既帶來上漲潛力，也構成下跌風險。

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