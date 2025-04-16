信錦轉投資工智聯科技 前進智慧製造展秀實力

工智聯總經理林財池（左三）帶領團隊前進智慧製造展秀實力。（工智聯提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕樞紐及機構件大廠信錦企業（1582）轉投資工智聯科技參加本月16日至18日於南港展覽館的智慧製造展，工智聯科技總經理林財池表示，公司專注於生產自動化管理，包括自動光學檢驗AOI、自動專用加工機及多製程自動化設備的開發，並負責導入產線與整合生產控制、數據採集及管理等，此外，工智聯科技亦扮演信錦集團內部製造數位技術與智慧製造轉型的推手團隊。

工智聯科技的產品服務從產線的物聯網及機聯網應用開始，以製造流程管理（MPM）與報工系統（MES）、生產資訊戰情系統（PDS）為主要核心，因應集團上下游製造整合的需求擴大製造端的應用模組系統，包括批號標簽模組（BLM），庫儲管理系統 （WMS），品質管理系統（QMS），生管排程系統（APS），設備維護管理（EMM），工時管理模組（HWM），客製型（ERP）系統，工裝管理系統（模具及刀模治具管理）（TMS），物料管理系統（MMS）以及推播管理系統（MNS）。在智慧倉儲的應用跨入無人搬運車的調度系統（RMS）的整合，並配合集團在電能與温室氣體排放的管理，建置整合在MES數據架構下的電能管理系統（EMS）並擴展到零碳管理平台（MOC）。

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工智聯科技表示，將以MES為核心統整的製造管理平台（MOM；Management of Manufacturing）與IOS 14064出發的零碳管理平台（MOC; Management of Carbon）做為企業支持製造數位轉型與淨零排碳轉型的兩個支軸，並將雙軸的數位架構並做為智慧製造系統的標竿與配置。

工智聯科技指出，從2023年開始，工智聯科技將集團內部已成熟運作的模組進行商品化，並全力拓展外部市場，企業製造數位系統整合能否成功最重要條件在於完整且歷練生產實務淬煉的數據框架，該框架必項對製造與現場管理情境有足夠的應用模組及資料架構做為基礎，更要有不同功能、可組合的積木模組來搭配企業分階段建置的策略。

展望未來，工智聯科技看好以深厚的實戰經驗為基礎，結合完整模組化的數位平台，協助企業實現智慧製造與淨零轉型，不僅是信錦智慧製造的推手，更能成為國內外製造業落地數位升級與永續發展並進的重要助力。

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