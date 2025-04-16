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新北市去年辦公室成交總額達113億 年增45％

2025/04/16 13:36

新北市新莊區辦公室買氣最旺、去年全年交易額達61億元，占整個新北市交易額比重超過5成。（信義全球資產提供）新北市新莊區辦公室買氣最旺、去年全年交易額達61億元，占整個新北市交易額比重超過5成。（信義全球資產提供）

〔記者徐義平／台北報導〕舊換新、資產配置推升新北市辦公室買賣需求。根據商仲業者彙整，去年新北市辦公室交易總額達113億元、年增幅達45%，又以新莊區買氣最旺、去年全年交易額達61億元，占整個新北市交易額比重超過5成。

信義全球資產總經理林三智觀察，新北辦公室需求以產業自用買盤為主力，尤其舊換新、跨區搬遷、資產配置等三大目的，推動新莊辦公室買氣快速成長。

他進一步補充說明，新莊有機場捷運、捷運中和新蘆線、環狀線等行經，大眾交通網絡算是綿密，而中央合署辦公大樓、國家電影中心等公共建設進駐，加上新莊副都心挾重劃區題材，吸引品牌建商進場蓋樓，隨著商辦案陸續完工，也吸引企業進駐。

三大目的推升新莊辦公室買氣

尤其新莊擁有新北產業園區、化成工業區、西盛工業區等多個工業區，隨著企業成長、廠房老舊，激發企業廠辦分離、辦公室換新需求增加；此外，政策推動塭仔圳等地區土地重劃，在地業者搬遷也需要找尋落腳點，多數企業基於地緣因素、降低搬遷成本，會就近找合適辦公地點。

其次，看好新莊辦公室需求成長，包括台北、桃園或其他縣市的企業主，也跨區到新莊布局辦公據點。最後，企業主購置自有辦公室，可滿足資產配置需求，有利於財務規劃。

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