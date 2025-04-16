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淘寶在台經營業務不符已遭罰 經濟部：若未改正可要求撤資

2025/04/16 13:27

中國電商平台「淘寶」去年雙11在台北捷運站內大量投放廣告，當時已引起關注。（資料照）中國電商平台「淘寶」去年雙11在台北捷運站內大量投放廣告，當時已引起關注。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普重返白宮後，美國對中國課重稅，立委要求除避免中國透過台灣洗產地外，對於中國電商平台也應該加強查緝，經濟部次長江文若表示，去年淘寶就有廣告與業務登記不符紀錄，經濟部已限期業者今年上半年前要改正，若未改正，可廢止許可，必要時會要求撤資。

立法院財委會今邀集相關部會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，立委郭國文舉例，中國啤酒嚴重傾銷，淘寶等電商平台也有類似狀況。

中國電商平台「淘寶」去年雙11在台北捷運站內大量投放廣告，當時已引起關注。江文若說明，淘寶國際是申請以電子資訊服務業來台投資，但這並非當初核准的經營項目，經濟部已對該公司進行裁罰，並限期今年上半年內要改正。

郭國文追問，行政裁罰沒有效果，經濟部是否在必要時廢止投資許可?江文若表示，先前開罰後，若業者未改正，可廢止許可，且「必要時要求撤資」。

另外，郭國文還舉例，台灣可能變成洗產地受害者，他舉出，台灣自越南進口不銹鋼線，但越南並沒有相關產能；根據統計，台灣2023年自越南進口不銹鋼線約1686萬噸、佔11%；去年2582萬噸、佔14%。

郭國文認為，台灣可能是成為洗產地的被害者，應要求進口商要附進口產地證明，他要請經濟部、財政部合組調查小組，不只調查加害者，也要調查變成受害者。

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