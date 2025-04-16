川普關稅90天暫緩期不夠用！美財長：與15國談判難完成

美國財政部長貝森特坦承，難以在90天內完成與15大貿易夥伴的協議。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普9日宣布暫緩對多數國家課徵對等關稅，時間為期90天。然而，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15日受訪坦承，難以在90天內完成與15大貿易夥伴的協議，這緩衝時間大概不足以與主要國家達成關稅協議。

貝森特在接受《Yahoo財經》專訪時表示「有15大貿易夥伴，我們先不談中國，還有14個，我們正在快速行動，為14大貿易夥伴建立流程，多數都有巨大貿易逆差，所以我們是否能在90天內有完整文件、完成正式法律文件？不太可能。」

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貝森特說「但我認為，如果我方遵循這一進程，可以與14個國家達成實質性明確共識。倘若我們達成共識，他們同意降低關稅，降低非關稅壁壘，降低工業和勞動力補貼，我認為我們就可以向前邁進。」

川普9日暫緩90天實施75國的對等關稅措施，唯獨逐步提高對中國商品的對等關稅至125％，再加上先前已生效的20％，累計川普第2任期內已對中國實施145％稅率。美國時間15日白宮最新聲明，由於中國採取報復行動，為此，對中國進口美國的商品關稅現在145%提高至245%。

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