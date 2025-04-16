與美談判陷入僵局！中國撤換首席貿易談判代表

中國今日（16日）宣布，任命李成鋼為商務部副部長兼國際貿易談判代表，接替原職王受文。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任以來已對中國進口商品祭出高額關稅，其中包括針對中國在芬太尼貿易角色而加徵的20%關稅。作為回應，中國上週宣布對美國商品的報復性關稅上調至125%，令兩國貿易摩擦進一步升溫。中國今日（16日）宣布，任命李成鋼為商務部副部長兼國際貿易談判代表，接替原職王受文。

綜合外媒報導，新任談判代表李成鋼自2010年起在中國商務系統任職，歷任駐世界貿易組織（WTO）代表、商務部條約與法律司及公平貿易局負責人，並於川普第一任期內擔任商務部部長助理。李擁有北京大學與德國漢堡大學的學術背景，被視為熟悉國際規則與中美博弈格局的資深官員。

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前任談判代表王受文自2022年起擔任此職，是北京近年對美溝通的主要窗口。在美國宣布新一波關稅前，他曾會晤包括百事可樂、Visa、寶潔、力拓與淡水河谷等跨國企業高層，試圖釋出穩定訊號，強調中國經濟具韌性，中美關係「互利共贏」。

諮商委員會中國中心負責人裴睿東（Alfredo Montufar-Helu）認為，儘管王受文在與美國談判方面經驗豐富，但李成鋼「憑藉其在商務部內處理貿易問題的廣泛經驗，具備擔任這一新職位的正確履歷」。他補充道：「在中國高層領導看來，他們可能需要其他人來緩和緊張局勢。」

此次人事變動前，李成鋼曾參與旨在解決私營企業關切問題的座談會，與多位頂級企業家會面。據官方數據顯示，2024年中國外國直接投資同比下降27.1%，創2008年全球金融危機以來最大降幅。這次貿易談判代表更替是北京更廣泛人事調整的一部分，包括陳曉東被任命領導中國對外援助機構，以及王志忠擔任國家移民管理局局長。

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