東成陸域風場惹議 郭智輝：經濟部不支持

經濟部長郭智輝。（記者羅沛德攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及東成陸域風電計畫的生態與地方反對的疑慮。經濟部長郭智輝強調，經濟部不支持。另針對東成與崇越集團子公司光宇有關恐有利益迴避之嫌，郭智輝強調，他在擔任經濟部長前的5年就已離開崇越經營層，「千萬不要竹篙湊菜刀（胡亂拼湊）」。

民眾黨籍立委張啓楷關切，東城陸域風電有影響生態疑慮，引起地方反彈，憂慮影響東海岸景觀。爭議點還有東成風電計畫已辦理兩次說明會，然而地方民代卻反映不知情，甚至東成電力股份有限公司籌備處查無地址，該公司聯絡電話是光宇工程顧問有限公司，而光宇是崇越集團的子公司。

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郭智輝重申，「經濟部不支持場址有生態疑慮、地方不支持的陸域風電規劃案，經濟部不會支持」，不僅針對此案，凡是地方不支持，經濟部就是不會支持。

被問及光宇與崇越的關係，郭智輝回應，光宇是崇越在他離開崇越董事會、僅是崇越股東時收購的公司，「千萬不要竹篙湊菜刀（胡亂拼湊），這樣我會很難過」。

張啓楷續問，這個就是利益迴避的問題，郭智輝強調，「我不是經營者的時候，你這樣硬套並不公平」，正如假設他買了台塑股票，是台塑股東，但台塑有問題的話是他有問題嗎？不會是這樣吧？

張啓楷表示，還好先聽到郭智輝說經濟部不支持該案，案子都得經過主管機關經濟部同意才可開發，如果與部長有關，經濟部下屬是不敢不從，「你如果說贊成就麻煩了」，並非指控郭智輝有問題，經得起考驗就沒問題，以身作則也是政務官風範的展現。

郭智輝對此強調，他個人行事是光明坦蕩盪，如果有找到任何違法違規情事，就請逕行提告，他個人並不會用這種方式謀利，「這樣一點錢，我看不上眼，千萬不要用這種事情來攻擊我」，更強調他是在擔任經濟部長前的5年就已經離開崇越經營層了。

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