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北市去年每1.82個購屋族就有1個買30年以上老屋

2025/04/16 13:05

2024年北市買老屋占比拉高至54.7%，10年增加22.8個百分點。 （永慶房產集團提供）2024年北市買老屋占比拉高至54.7%，10年增加22.8個百分點。 （永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕新供給少、房價又高，去年北市每1.82個購屋民眾就有1個是入手30年以上的老屋。房仲業者彙整2015至2024年、10年來北市實價揭露資訊，發現30年以上老屋的揭露占比，從2015年的31.9%，2024年拉高至54.7%，10年增加22.8個百分點，促使30年以上老屋躍升為北市主力購屋類型。

反觀北市10年內住宅揭露占比，2015年約41%，但到了2024年則僅有17.5%，10年減少23.5個百分點。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市開發相當早，不過在2005至2015年間，仍有不少素地可開發成新建案，因此新屋供給量仍大，包括南港重陽重劃區、內湖區、信義區等區域都有建商積極推新案，因此2015年時，10年以下住宅交易量較高。

北市素地吸缺 房價又飆全台最高

但隨著台北市逐漸開發完全，素地日趨稀缺，再加上住宅平均屋齡持續老化、以及新建案房價不斷攀高的情況下，2025年台北市住宅交易主力的屋齡帶已是30年以上老屋，占比甚至超越5成。

陳金萍進一步分析，近年來全台房價上漲明顯，目前房價最高的台北市，不少建商為符合購屋民眾的可負擔能力，紛紛推出高單價小宅，對於需要坪數較大、負擔能力又有限的民眾，只能轉向去買老屋。

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