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中國海關承認當前「出口嚴峻」 業界絕望一片：天塌了

2025/04/16 13:32

美中關稅戰後，中國出口壓力大增。（資料照，法新社）美中關稅戰後，中國出口壓力大增。（資料照，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在關稅戰陰影下，中國工廠此前搶在美國最新關稅生效前緊急出貨，因此3月出口增長速度創近5個月新高，分析指，美國在4月祭出對等關稅後，中國出口壓力大增。中國海關總署日前承認出口確實面臨複雜嚴峻的外部形勢，但仍聲稱「天塌不下來」，然而，中國業界普遍哀嘆「天都塌了」。

外媒報導，中國海關總署新聞發言人呂大良14日在北京的新聞發布會上承認，當前中國出口確實面臨複雜嚴峻的外部形勢，但他卻堅稱「天塌不下來」。不過，中國業界認為天塌了。

外媒指出，一位在江蘇鞋廠工作的民眾表示，中美關稅大戰下，一家做鞋的小工廠倒下了，現在工廠空蕩蕩，貨物堆積，昔日繁忙的流水線如今變得冷冷清清。

此外，一名做外貿的中國民眾發文說「天塌了啊！被美國客戶取消所有訂單。本來經濟就蕭條，現在更是雪上加霜。都不知道這種情況下該怎麼做了，要轉內銷嗎？沒做過直播線上行業，都不懂到底怎麼賣。」有中國網友感嘆，關稅戰的硝煙已經吹到了他們的工廠，他們工廠是做出口美國的兒童用品的，現在全部停擺，工人們也只能在家「躺平」等待通知。

另外，貿易戰導致中國的工廠訂單銳減，工人每天工時不足5小時，生活難以為繼，有的老闆甚至自掏腰包補貼員工。一位中國網友乾脆放手一搏「美國稅務暴漲，外貿真的做不下去了。我倉庫裡還有大概2千萬人民幣的貨，今天全部一折清倉！」

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