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跌破眼鏡！關稅戰以來表現最佳貨幣是「這國」 黃金被甩老遠

2025/04/16 13:29

俄羅斯盧布未受到川普關稅影響。（示意圖，彭博）俄羅斯盧布未受到川普關稅影響。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普發動關稅戰之後，全球金融市場動盪不安，但令人意想不到的是，俄羅斯盧布成為今年全球表現最好的貨幣，自年初以來對美元升值了38%，甚至遠超過傳統避險資產黃金。

據報導，川普「對等關稅」掃蕩全球，美元因川普不斷升級的關稅戰面臨巨大壓力，美元指數跌至6個月低點。但俄羅斯被川普關稅「豁免」，以致盧布沒有資金外流壓力，支撐了創紀錄的高利率。

儘管黃金在2025年初也表現強勁，價格上漲了23%，但仍不及盧布的38%升值幅度。

《彭博》報導，T-Investments經濟學家Sofya Donets表示，「資本管制很大程度保護俄羅斯免受這種情況的影響，而高借貸成本也在支撐盧布匯率」。

專家指出，盧布升值的主要4個驅動因素，包括美元走弱、俄羅斯央行的高利率政策、出口商外匯結匯要求以及地緣政治緊張局勢的緩解。

分析師指出，俄羅斯高利率支撐盧布匯率，主要是持續的通膨，迫使俄羅斯央行維持一種極其強硬的貨幣政策立場，目前基準利率為21%，已連續幾個月維持不變，這抑制對進口商品的需求，進而也減少對外幣的需求。

與此同時，俄羅斯出口商被要求在本地市場上出售部分外匯收入，進一步推動盧布的升值。

Istar 資本研究與投資組合管理主管 Iskander Lutsko補充，俄羅斯企業渴望利用成本低得多的人民幣貸款，為成本高昂的本幣債務進行再融資，這推動更多的外幣兌換成盧布。

儘管西方國家對俄羅斯的一系列制裁措施並未取消，但俄羅斯國內的部分政策和經濟情況，都幫助盧布升值。

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