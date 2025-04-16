光陽集團董事長由柯俊斌接任 柯勝峯轉執行董事

光陽集團今天召開股東會改選董事，股東會上光陽董事長柯勝峯宣佈下任董事長將由現任執行長柯俊斌接任，原執行長職位遺缺不補。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕光陽集團今天召開股東會改選董事，股東會上光陽董事長柯勝峯宣佈下任董事長將由現任執行長柯俊斌接任，原執行長職位遺缺不補。

現任董事長柯勝峯將以光陽集團執行董事身份，持續協助光陽集團進行全球產品規劃、集團策略發展、海外事業佈局。

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柯勝峯表示，光陽集團在3大家族股東的共同努力下，打破60年來股東治理的慣例，透過現任執行長柯俊斌轉任董事長。將公司日常管理交給專業經理人，各家族成員在董事會機制下進行公司治理，能夠讓光陽邁向以專業經理人為核心的新世代企業。

他說，推動過程雖然驚濤駭浪，引發大眾高度關切，但他對最終結果予以肯定，對新局下的發展也充滿期待。

柯俊斌則表示，很榮幸能在公司各大家族股東的一致支持下接任董事長。生產優質產品以滿足顧客、帶給員工良好的工作環境、提供股東穩定的投資報酬、與通路及配套廠夥伴共享經營成果，一向是他對光陽集團的期許與努力的目標。

他將致力於公司的長遠發展與永續經營，帶領優秀的專業經理人團隊，為光陽再創下一個輝煌篇章。

光陽工業於1964年成立，陪伴台灣社會一甲子時光。

今年的股東會董監事改選，受到各界高度矚目，而光陽集團也不負眾，維持長久以來以公司發展為重的優良傳統，順利完成從家族企業起家，轉型到專業經理人團隊、健全公司治理的重大挑戰。

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