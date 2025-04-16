川普關稅引爆全球抵制！高盛警告今年美國旅遊業損失逾2兆（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國政府發起貿易戰、部分遊客入境美國被拘留等事件影響，多國遊客赴美旅遊意願下降，3月海外赴美遊客數量暴跌近10%，高盛預測，在最壞情況下，入境遊客減少和產品抵制，可能對今年美國GDP造成0.3%的損失，約900億美元（約新台幣2.92兆），而牛津經濟研究院也警告，光遊客減少，對美國旅遊業損失約達640億美元（約新台幣2.07兆）。

外媒報導，近年來，隨著疫情後國際旅遊復甦，海外旅遊業一直是美國的一大利多。但由於地緣政治摩擦加劇以及全球經濟不確定性加劇，許多潛在遊客正在重新考慮他們的出遊計畫，隨著多國遊客赴美旅遊意願下降，美旅遊業者憂心對旅遊業造成重創。

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根據美國國際貿易管理局（ITA）公佈的數據，3月海外赴美旅客數量較去年同期暴跌近10%。

數據顯示，3月赴美遊客人數降幅最大的國家是加拿大，超過20%。作為美國最大的海外客源地，加拿大去年為美國貢獻了高達2020萬人次的遊客，ITA警告，如果來自加拿大的入境遊客數量下降10%，消費會損失21億美元（約新台幣681.87億元），甚至導致1.4萬人失業。

另澳洲遊客也出現大幅下滑，數據顯示，今年3月澳洲的赴美旅客數量與去年同期相比下降約7%，減少約4559人，創下自2021年3月新冠疫情以來的最大降幅。

高盛表示，這種遊客銳減現象並非偶然，而是多種因素疊加的結果，首先，邊境執法爭議頻繁。多起外國遊客在美國機場被粗暴對待的事件在全球引起強烈迴響。據報道，加拿大的主要公共機構，包括1家退休金管理公司和1家領先醫院，已建議員工避免前往美國。

其次，川普政府的貿易戰政策正在產生負面影響。據媒體報道，1位名為Curtis Allen的34歲加拿大攝影師，在川普對加拿大實施懲罰性關稅並暗示其應成為美國第51個州後，取消了原定的美國度假計劃。

高盛預測，在最壞情況下，入境遊客減少和產品抵制可能對今年美國GDP造成0.3%的損失，約900億美元。

另牛津經濟研究院旗下分析機構「旅遊經濟學」發布的報告也預測，由於入境旅客減少，美國旅遊業今年將損失約640億美元。

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