嚴查洗產地 經部：已裁罰逾200件、罰款逾2800萬元

立法院財政委員會邀請財政部長16日莊翠雲（左）、經濟部次長江文若（右）、農業部及公平交易委員會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告並備質詢。（記者廖振輝攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕針對中國產品來台洗產地問題，財政部關務署表示，自由貿易港區部分，2020至2024年共裁處43件，其中4件警告，39件罰鍰、共罰鍰140.5萬元；非自貿港部分，移送經濟部貿易署裁處，經濟部次長江文若表示，近幾年共查核744件，裁罰200多件，罰鍰2800多萬元。

立法院財政委員會今邀集相關部會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，財政部表示，針對違規轉運洗產地，海關採事前預防、事中嚴查及事後嚴罰3道防線，並由各地海關成立強化違規轉運查核小組，篩選高風險廠商及貨品強力查核，查獲違規者，移送經濟部國際貿易署依貿易法規定裁罰，最高可處300萬元罰鍰或禁止1年輸出入貨品。

請繼續往下閱讀...

根據關務署統計，針對洗產地問題，海關依「自由貿易港區設置管理條例」裁罰，自2020至2024年共裁處43件，其中4件警告，39件罰鍰、共罰鍰140.5萬元。至於非自貿港部分，移送貿易署依「貿易法」裁處，江文若表示，這幾年共查核744件，裁罰200多件，合計罰鍰2800多萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法