晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

嚴查洗產地 經部：已裁罰逾200件、罰款逾2800萬元

2025/04/16 12:00

立法院財政委員會邀請財政部長16日莊翠雲（左）、經濟部次長江文若（右）、農業部及公平交易委員會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告並備質詢。（記者廖振輝攝）立法院財政委員會邀請財政部長16日莊翠雲（左）、經濟部次長江文若（右）、農業部及公平交易委員會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告並備質詢。（記者廖振輝攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕針對中國產品來台洗產地問題，財政部關務署表示，自由貿易港區部分，2020至2024年共裁處43件，其中4件警告，39件罰鍰、共罰鍰140.5萬元；非自貿港部分，移送經濟部貿易署裁處，經濟部次長江文若表示，近幾年共查核744件，裁罰200多件，罰鍰2800多萬元。

立法院財政委員會今邀集相關部會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，財政部表示，針對違規轉運洗產地，海關採事前預防、事中嚴查及事後嚴罰3道防線，並由各地海關成立強化違規轉運查核小組，篩選高風險廠商及貨品強力查核，查獲違規者，移送經濟部國際貿易署依貿易法規定裁罰，最高可處300萬元罰鍰或禁止1年輸出入貨品。

根據關務署統計，針對洗產地問題，海關依「自由貿易港區設置管理條例」裁罰，自2020至2024年共裁處43件，其中4件警告，39件罰鍰、共罰鍰140.5萬元。至於非自貿港部分，移送貿易署依「貿易法」裁處，江文若表示，這幾年共查核744件，裁罰200多件，合計罰鍰2800多萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財