MIT、MIC台美標準不同 綠委憂遭美認定台灣助中國洗產地

左起為財政部長莊翠雲、農業部次長杜文珍、經濟部次長江文若。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕川普對全球祭出對等關稅，對中國關稅更不手軟加重到145%，中國產品恐透過台灣洗產地，立委吳秉叡表示，美國與台灣對於原產地定義標準不同，可能會被美國認為台灣再替中國洗產地，經濟部次長江文若表示，「原產地」標準是由進口國海關認定，經濟部也協助廠商降低含中標準外，並請台灣出口商密切與客戶溝通、透過預審機制事先掌握。

江文若今（16日）出席立法院財政委員會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告。立委吳秉叡詢問，台灣、美國對於出口金額統計不同，美國認為台灣去年對美順差739億美元，但台灣統計為649億美元，相差近90億美元，應與美協商用一致標準。

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財政部長莊翠雲表示，計算方式的確不同，會把相關資料準備給經貿小組，談判時可以說明，雙方於金額統計上不同。

吳秉叡也提到，美對中國課徵145%稅率，但原產地標準部分，美國針對產品原料製造35%來自中國，就認定是中國製造（MIC）；而我國針對「附加價值」超過35%就認為是台灣製造，雙方有落差。

他舉例，若從中國進口50%原料，台灣加工50%再出口到美國，要算台灣製造還是中國製造?

江文若解釋， MIT有2大規定，包括附加價值35%或是稅號有進行轉換。但原產地認定是進口國海關認定，因此經濟部對業者有2大建議，包括所有出口廠商，要跟客戶、美國進口商保持密切聯繫，詢問美國海關；此外，美國海關有預審制度，出口商可以請客戶把進口產品的相關成分內容，請美國海關先做預審。

吳秉叡認為，銷美產品是否要按照美國標準修正或趨於一致，否則被美國海關認定替中國洗產地「就慘了」。江文若回應，經濟部會鼓勵業者努力降低含中成分。

根據財政部統計，自貿港區自2018年至今對洗產地相關案件約43件、處罰約一百多萬元；經濟部也可以透過貿易法開罰，最高可處300萬元罰鍰。

財政部精進措施也提供檢舉管道，鼓勵民間檢舉不法，吳秉叡表示，應給予檢舉人誘因，如給予獎金等，莊翠雲回應，可研議。

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