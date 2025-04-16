推動台日美「半導體鐵三角」？ 片山和之：待美談判出爐後可能考慮

曾任日本經濟產業大臣的眾議員西村康稔13日表示，日本應推動台日美的「半導體鐵三角」。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕曾任日本經濟產業大臣的眾議員西村康稔13日表示，日本應推動台日美的「半導體鐵三角」。對此，日本駐台代表片山和之表示，要先看一看進展，待日本經濟再生大臣赤澤亮正訪美談判結果出爐後，就可能考慮此事。

西村康稔13日於印太戰略智庫在日本兵庫縣的飯店舉辦的台僑聯歡晚會指出，日本應推動台日美的「半導體鐵三角」，台日美需要牢牢地團結在一起，讓半導體能持續發展，並以半導體安全保障的思維說服美國總統川普

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片山和之今日出席《從昭和到令和：當代日本的轉變》 新書發表會前受訪表示，經濟再生大臣赤澤亮正即將訪美，與美國進行雙邊談判，我們看看這個談判的結果以後，他們就可以考慮。

針對關稅談判，林佳龍今日受訪表示，台美之間有關關稅的談判已經正式展開，不管就談的項目，還有涉及的內容，都已經有一些進度，因為在談判中，他們當然針對對方關心的問題提出答覆，然後會再針對對方特別關心的部分，再提供更多的資料。

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