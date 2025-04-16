WSJ：美國計劃利用關稅談判孤立中國經濟

知情人士表示，川普政府計劃利用關稅談判向美國貿易夥伴施壓，孤立中國經濟。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，川普政府計劃利用正在進行的關稅談判向美國貿易夥伴施壓，要求這些國家限制與中國的交易。

《華爾街日報》報導，華府的目的是迫使美國貿易承諾會孤立中國經濟，以換取白宮降低貿易和關稅壁壘。美國官員計劃與70多個國家進行談判，要求這些國家不允許中國透過他們的國家轉運貨物，阻止中企在他們的國土內設立工廠，以規避美國關稅，並且不會將中國的廉價工業品吸收到他們的經濟當中。

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這些措施旨在削弱中國已搖搖欲墜的經濟，使中國國家主席習近平在與美國總統川普進行潛在的會談前，北京手中能握有最少的籌碼。由於各國與中國經濟聯繫程度有所不同，華府具體的要求可能有很大的差異。

針對報導，美國白宮、財政部皆未回應。

知情人士表示，美國官員在與一些國家的初步會談中已經提出了這個想法。川普本人週二（15日）也暗示了這一策略，他在《福斯新聞》的西班牙語節目中談到有關巴拿馬決定不再參與「一帶一路」的議題時，川普指出，他將考慮讓各國在美國和中國之間做出選擇。

這項計劃的幕後推動者之一是財政部長貝森特，川普在4月9日宣佈大多數國家的對等關稅暫停90天以來，貝森特一直在主導貿易談判。知情人士稱，貝森特6日在海湖莊園的一次會議上向川普提出了這個想法，並表明，迫使美國貿易夥伴做出讓步，可以防止北京已集中企規避美國關稅、出口管制和其他經濟措施。

這項計劃是貝森特孤立中國經濟戰略的一部份，這一策略最近得到了川普政府官員的支持。關於美國關稅的範圍和規模的爭論仍在持續，但多數官員都同意貝森特對中國的計劃。

其中包括透過關稅切斷美中經濟聯繫，甚至可能將中概股從美國交易所中剔除。貝森特最近在接受《福斯新聞》訪問時透露，政府並不排除將中國股票摘牌的可能性。不過，美國政府對中政策的最終目標目前仍不明朗。

貝森特提到，美國和中國之間仍有就潛在貿易協定進行談判的空間，不過這類會談必須由川普和習近平親自參與。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）週二引述川普最新聲明指出，華府有意和中國達成貿易協議，「現在該輪到中國做出決定」，但也暗示不會很快與中國達成協議。

目前仍不清楚這項反中陣線計劃是否已經與所有國家進入談判階段，知情人士表示，一些國家還未聽到美國貿易代表提出與中國有關的要求，但他們也重申，談判仍處於早期階段。許多人預期，川普政府遲早會提出與中國有關的要求。

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