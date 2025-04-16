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國發會：立足臺灣、布局全球 助廠商擴大國際市場

2025/04/16 10:20

國發會主委劉鏡清表示，政府會協助臺商調整海外生產基地，推動「臺灣加美國」的新布局。 （資料照，記者羅沛德攝）國發會主委劉鏡清表示，政府會協助臺商調整海外生產基地，推動「臺灣加美國」的新布局。 （資料照，記者羅沛德攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕面對美國總統川普的關稅政策帶給產業的衝擊，國發會主委劉鏡清表示，政府會協助臺商調整海外生產基地，推動「臺灣加美國」的新布局，以立足臺灣和布局全球兩策略，協助廠商進一步進入美國及世界市場。

立法院今邀國發會主委、經濟部長郭智輝、財政部次長李慶華就「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」進行報告。

劉鏡清在報告時說明，立足臺灣上，首先是要確保供應鏈領先優勢，因應全球AI趨勢，政府積極推動「5大信賴產業」、6大區域產業及生活圈等，以提升我國經濟韌性及產業競爭力，確保供應鏈領先優勢。

其次，提升企業AI競爭力，使傳統產業提升數位應用普及率。劉鏡清表示，國發會將協助國科會、經濟部、數發部等持續推動AI等數位科技在各行各業的普及，提升產業數位轉型，降低營運成本，提高作業效能，加速中小企業及傳統產業數位創新應用。

再來，劉鏡清指出，要引導臺商回臺及外人來臺投資，政府將加速產創條例修法獎勵投資，並積極解決產業投資的水、電、土地、人力等各項問題，協助企業根留臺灣。

最後，國發基金結合民間資金共同成立企業再造基金，並與具企業轉型升級經驗團隊合作，投資需要轉型的企業，協助成熟企業突破成長瓶頸進行升級轉型。

在布局全球上，支持臺商對美投資，加強臺美合作，部分臺商將赴美設廠，政府將予以協助；政府也加強推動非紅供應鏈，運用尖端半導體的優勢，共同建立AI晶片產業鏈全球聯盟，並在其他策略性產業強化與夥伴國家的技術合作，藉由以大帶小方式，打造非紅供應鏈，掌握新商機。

劉鏡清也提到，將以3方式協助企業開拓多元市場，爭取海外訂單。首先是協助企業海外布局，協助國內傳統產業及中小企業擴大規模，邁向國際市場。其次，輔導企業運用數位平臺、透過建構數位通路方式，從傳統銷售轉向數位銷售及商機導向，建立市場開拓能力及數位銷售新能力，拓銷全球商機。

最後，國發會表示，面對川普政府關稅新政帶來的國際新情勢，政府除制定有效的應對策略，強化臺灣產業競爭優勢，也要與友盟國家合作，並建立非紅供應鏈，同時加強臺美產業合作，確保在全球供應鏈重組的過程中，經濟及產業可以持續發展，讓臺灣在變局中站穩腳步。

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