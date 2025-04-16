美媒爆白宮決策圈內訌！曝貝森特和納瓦羅爭吵內幕

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）。（彭博）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的關稅提案震驚全球，傳出就連川普政府內部都對此事看法兩極，儘管白宮強調，4月2日宣布的關稅行動，也就是白宮所稱的「解放日」（Liberation Day），是內部一致支持的政策，但多位知情人士披露，在關稅政策實際推出之前，分歧早已出現，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）更發生了爭吵。

美國媒體《CBS新聞》 （CBS News）週一（14日）報導，指出在3月下旬，也就是川普宣布「對等關稅」的前幾天，貝森特和納瓦羅在白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）的辦公室發生了一場爭吵。

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根據熟悉該會議的多位人士說法，納瓦羅主張，應對3兆美元的所有進口商品，徵收25%的全面關稅。貝森特則提出警告，認為這會引發市場動盪，並列出多種潛在後果。

報導描述，在交談過程中，雙方火藥味十足。納瓦羅還冷嘲熱諷地說：「你（貝森特）做的和他們在第一任期那一套一樣。別耍這套，別學他。」

在場顧問後來向親近人士表示，他們認為納瓦羅的言論，是要貝森特不要效法前財長梅努欽（Steven Mnuchin）與前經濟顧問柯恩（Gary Cohn），2人皆為高盛前高層，也都在川普第一任期時反對強硬關稅主張。

美國財政部發言人對這場爭執不予置評。納瓦羅則告訴《CBS新聞》：「這是假新聞，來自惡意的匿名消息人士。我和貝森特沒有爭吵，我們只是冷靜地討論事情。」

而在其他內部辯論中，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾預測，某些關稅措施可能導致全球災難。貝森特則多次主張應採取較謹慎、有針對性的關稅措施，而非納瓦羅所提的大範圍打擊。

政府效率部的馬斯克（Elon Musk）並沒有參與關稅決策核心會議。儘管他對部分關稅政策深感不滿，但只在極小圈子中表達過意見，不過其中一部分後來還是在社群媒體上，透過批評納瓦羅而流露出來。馬斯克曾公開主張美國與歐盟之間應採取零關稅政策。

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