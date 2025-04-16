焦點股》鈊象：3月營收獲利同創新高 股價飛漲

3月營收獲利同創新高，鈊象股價飛漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到3月營收獲利同創新高之故，遊戲股鈊象（3293）近期股價上演大反攻，自4月8日最低點666元一路向上，今日開盤再度強勢走高，一度來到843元、漲幅近5%，截至9:50分為止，鈊象股價上漲34元、暫報838元、漲幅超過4%，成交量超過2000張。

鈊象3月營收18.62億元、月增6.5％、年增26%，首季營收53.59億元、年增28.3％，分別創單月及單季營收新高，鈊象也公告3月稅前淨利11.97億元、每股稅前盈餘4.24元同步寫下新高，首季每股稅前盈餘11.36元。

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鈊象於3月下旬舉行法說會，董事長李柯柱當時指出，今年成長動能除持續深耕東南亞市場，也積極拓展歐美市場，預期網路遊戲授權營收會有不錯的表現，同時已取得包括庫拉索、馬爾他、瑞典等證照，至於加拿大和英國都在送審中，預計今年底前有機會拿到。

觀察近期三大法人動向，4月以來外資買超613張、投信買超398張，不過外資連續兩日賣超合計1264張，投資人還是得小心股價上漲後湧現的賣壓。

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