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美前國安顧問波頓：川普關稅削弱與盟友的信任 中國從中受益

2025/04/16 10:33

美國白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）示警，川普關稅將讓中國受惠。（法新社）美國白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）示警，川普關稅將讓中國受惠。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普本月2日宣布對各國全面加徵關稅，不分敵友，甚至以最嚴厲的稅率來打擊美國的長期盟友，消息一出，震撼全球。美國白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）對此表示看法，認為川普對全球國家開徵關稅的行動，正在削弱美國與盟友之間的信任，並使中國得以擴大其全球影響力。

綜合媒體報導，波頓週一（14日）接受《CNBC》訪問時，批評川普對盟友開徵關稅行為，絕對不是對待朋友的方式，你不會公開打朋友的臉，然後跟他說「除非你在貿易談判中做得更好，否則我就要對你徵收關稅」。

波頓認為，從政治策略層面來看，美國只應對中國開打關稅戰，並與盟友配合協同作戰，才可以產生最大效果。然而，川普卻選擇對包括盟友在內的國家課徵關稅，認為這樣做不僅破壞美國國際信譽和盟友關係，也削減我們有效應對中國的能力。

波頓還指出，鑑於川普對所有國家加徵關稅，中國國家主席習近平近來正在以共同應對川普關稅為理由，與不同國家加強聯繫。波頓認為，如果川普還有點理智，他就會做同樣的事情，而不是疏遠我們的盟友，並稱「從美國的角度來看，這簡直是瘋了，我們竟然允許這種事情發生。」

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