LVMH銷售不振股價一路跌 愛馬仕登全球精品市值龍頭

LVMH集團Q1業績表現不如預期，今年至今股價已跌超過23％。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）公佈最新業績報告，由於第1季銷售不如預期，投資人情緒低落，導致週二（15日）股價走低，將全球精品市值龍頭寶座讓給競爭對手愛馬仕（Hermes）。

《路透》報導，旗下擁有路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Dior）、珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）、美妝品牌絲芙蘭（Sephora）等高檔品牌的LVMH，由於美國消費者減少購買美妝產品和干邑白蘭地，加上中國市場仍疲軟，使得集團Q1銷售未達預期。

請繼續往下閱讀...

週二收盤，LVMH股價跌逾7.8％，市值降至2460億歐元（約新台幣9.10兆元），今年至今股價已跌超過23％；愛馬仕年初至今則漲2.35％，週二市值為2470億歐元（約新台幣9.14兆元）。

晨星（Morningstar）資深股票分析師索柯洛娃（Jelena Sokolova）表示，儘管市值是經常波動的數字，但週二的交易確實反映出兩家公司不同的業績表現以及投資人的情緒。

索柯洛娃指出，LVMH在低階奢侈品領域的業務更為活躍，而愛馬仕則擁有更為富裕的客戶群，使該公司可以更好的抵禦產業低迷的情況。愛馬仕的柏金包和凱莉包售價高達1萬美元（約新台幣32.47萬元），並以嚴格控制產量聞名，每年的產量增幅皆保持在6-7％。

GAM奢侈品牌投資策略主管瑟雷達（Flavio Cereda）表示，市值排名出現變動相當能說明「後後疫情時代（post, post-Covid）」的情況，LVMH旗下的時尚品牌受惠於後疫情時代，在這一時期的市佔遠超過去，同時也超越競爭對手，但隨著路易威登更注重中檔奢侈品，短期內肯定會有陣痛，並稱這是「令人擔憂的領域」。

LVMH集團今年Q1銷售下滑3％，遠低於分析師預期的2％成長，表明在美國總統川普（Donald Trump）關稅政策以及連帶的經濟衰退擔憂下，奢侈品牌又將迎來艱難的1年。

加拿大皇家銀行（RBC）分析師達札尼亞（Piral Dadhania）表示，LVMH的業績顯示「整個奢侈品的貿易環境將更加艱困」。並以Q1銷售未達預期為由，將LVMH今年銷售預測從先前的3％成長下調至持平。

投資人原先希望奢侈品牌今年能擺脫低迷，但貿易緊張局勢引發了人們對於全球經濟衰退的擔憂。德銀（Deutsche Bank）指出，2024年底出現的短暫復甦，現在看來似乎才是異常的現象，因為LVMH的主要時尚、皮革製品業務的銷售額再度出現5％的跌幅。

愛馬仕週二（15日）登上全球精品市值龍頭。（法新社資料照）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法