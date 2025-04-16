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斯泰蘭蒂斯警告：美關稅、歐盟嚴格規範正威脅汽車產業

2025/04/16 12:25

斯泰蘭蒂斯董事長警告，美國關稅和歐盟監管規範正在威脅汽車產業。（法新社資料照）斯泰蘭蒂斯董事長警告，美國關稅和歐盟監管規範正在威脅汽車產業。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕斯泰蘭蒂斯（Stellantis）董事長艾爾坎（John Elkann）週二（15日）表示，美國新的關稅政策和歐盟嚴格的排放標準正在威脅汽車產業。

《路透》報導，艾爾坎在集團年度股東大會上表示，在當前痛苦的關稅以及嚴格的監管規範情勢下，美國和歐洲的汽車產業正在面臨風險，來自中國的競爭日益激烈。這將是一場「悲劇」，因為汽車製造業是就業、創新和強大社區的來源。

斯泰蘭蒂斯執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）在去年12月離職，該集團持續在尋找新的執行長，自那時候開始，艾爾坎一直負責執掌這家全球銷量第4大的汽車製造商。會中艾爾坎並沒有提供關於繼任者的最新細節，但重申，斯泰蘭蒂斯將在上半年選出新執行長。

知情人士週二稍早透露，斯泰蘭蒂斯已將候選名單縮減至5個人，包括2名內部候選人，北美業務主管菲洛薩（Antonio Filosa）和採購主管皮卡特（Maxime Picat），以及3名外部候選人。

艾爾坎表示，現在的汽車產業狀況很「極端」，呼籲歐美採取緊急行動，確保產業有秩序的過渡，因為這兩個地區的汽車市場將首次被中國超越。艾爾坎指出，在美國，除了25％的汽車進口關稅，車廠還面臨一層一層的複合關稅，從鋁、鋼鐵到零件都逃不過關稅的規範。不過艾爾坎也提到，美國總統川普週一（14日）發表聲明，考慮對來自墨西哥、加拿大和其他國家的汽車、零件進口採取某種形式的關稅減免，這是個好消息。

至於歐盟方面，艾爾坎表示，歐盟的排放法規正在加強一條「不切實際的」電動化道路，脫離市場現實。歐洲各國政府有時會突然取消購車激勵政策，而且充電基礎設施仍不足，減緩了市場向電動車的過渡。

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