家裡放多少現金最好？專家揭曉「最低金額」

隨著經濟不確定性加劇，不少人好奇，在家裡應該要放多少現金才比較好？保險箱示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普的關稅政策，加劇了經濟不確定性，越來越多美國人開始重新思考應急儲蓄策略，包括是否該在家中保留一些實體現金，但並非所有理財顧問都認為保留現金是必要的，專家建議，手頭上可以保留少量現金，但不要過度囤積現金。

《CNBC》報導，對於現金要保留多少，專家看法不一，佛羅里達州理財規劃公司「Tobias Financial Advisors」 的認證理財規劃師桑納霍茲（Matthew Saneholtz）建議準備500到1000美元（約1.63萬至3.27萬元新台幣）的現金，以應對如颶風等突發情況，TSA Wealth Management 的認證理財規劃師麥基昂（Crystal McKeon）則指出，保留300至500美元（約9837至1.63萬元新台幣）的現金，來應對緊急或臨時只能以現金支付的開銷，是合理的安排。

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儘管是否要在家中保留現金是個人選擇，但專家也提醒，不要「囤現金囤過頭」。認證理財規劃師卡羅（Melissa Caro）表示，把錢放在家裡既不受美國聯邦存款保險公司（FDIC）保障，也不會產生利息。認證理財規劃師沙利文（Nicole Sullivan）也指出，現金可能會遺失、被竊、損毀，甚至讓人因衝動購物而花掉。

如果你決定把現金放在家裡，麥基昂建議保持低調：「即便你認為現金安全地鎖在保險箱裡，若消息傳出去，反而容易成為竊賊的目標。」

除了在家備有少量現金，現在也正是重新檢視應急基金的好時機。理財規劃師通常建議，將3到6個月的必要生活支出，放進支票帳戶或高利率儲蓄帳戶中，而這些帳戶要能隨時提領，但要與日常開支分開。

桑納霍茲則建議，如果所在的行業可能出現裁員危機，那麼可以考慮準備 9 到 12 個月的支出。

報導指出，許多美國人仍缺乏足夠的應急儲蓄。根據《美國新聞與世界報導》（ U.S. News & World Report.）2025 年的調查，約有 42% 的人完全沒有應急基金，另有 40% 的人無法應對1000美元的突發開銷。

就算現在身上完全沒有存錢，但「有總比沒有好」。麥基昂指出，可以先從50美元開始存起，也比零好多了，而她認為，以最初目標來說，1000美元是實用的儲備金額，足以應付修車、房屋小修繕或小型醫療狀況。

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