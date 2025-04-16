川普晶片戰略恐曝「此風險」 ! 美媒分析 : 美國將難以應付亞洲

川普在晶片戰略在現實操作上，面臨了「結構性挑戰」。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕多年來，美國在晶片製造業「失手」，讓中國和其他亞洲中心得以迅速發展。為了拿回晶片霸權，美國川普總統正在加速進行推動製造業回流美國。然，《BBC》認為，川普的晶片戰略存在風險，將讓美國難以應付亞洲。

據報導，川普聲稱其關稅政策將解放美國經濟、為美國帶來就業機會。但川普在晶片戰略在現實操作上，面臨了「結構性挑戰」，即使美國在政策和資金上施力，仍是難在短期內取代亞洲掌握先進晶片製造的領先地位。

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目前亞洲主導的晶片製造生態系，在先進晶片（如5nm以下）主要由台積電（TSMC）、三星等亞洲廠商製造，這些晶片則需依賴來自日本半導體相關材料、南韓記憶體、中國稀土、封裝等高度協同。

與此同時，美國缺乏半導體上、下游配套基礎。簡單來說，即便美國能吸引晶圓廠投資，但封裝、測試、材料、設備維修等關鍵供應鏈仍嚴重依賴亞洲，難以快速複製完整產業鏈。

據報導，半導體是驅動洗衣機、iPhone、軍用飛機和電動車等一切設備的核心。這些被稱為晶片的微小矽晶片是在美國發明的，現今最先進的晶片在亞洲以驚人的規模生產。

《BBC》指出，這些先進晶片的製造成本高且技術複雜。例如，蘋果iPhone在美國設計後，在台灣、日本或南韓進行晶片生產，所使用的稀土等原料主要在中國開採，iPhone零組件被送往越南進行包裝，然後送往中國進行成品組裝和測試，最後運往美國。

根據美國半導體產業協會（SIA）研究，在美建廠的固定成本、人事支出、環保要求等全面高於亞洲，預估美國晶片製造成本將高於亞洲40%以上。

業內人士指出，美國若失去亞洲製造晶片的規模經濟，將進一步削弱在全球競爭力。即使吸引外企在美設廠成功，但若沒有足夠產能與國際訂單支撐，還是無法達到亞洲晶片廠的良率與成本優勢。

分析師強調，晶片製造是一個超高複雜度的全球供應鏈，難以被單一國家「內捲化」（involution）。

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