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投報率堪比黃金 ! 樂高積木黑市價漲破上萬美元、價差達675倍

2025/04/16 16:02

在黑市上，樂高小塑膠積木售價飆升，價格高達數千美元、甚至上萬美元。（法新社）在黑市上，樂高小塑膠積木售價飆升，價格高達數千美元、甚至上萬美元。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕樂高積木（LEGO）已不再只是兒童玩具，因具稀缺性及停產機制，已成為蒐藏家另類的投資標的，在黑市交易價格飆升至數千甚至上萬美元。由於特定的樂高積木具有高利潤，其投資回報率高，堪比黃金和股票。

據報導，樂高積木投資回報率高，某些樂高積木套裝的年報酬率高達11%。主要是稀缺性與停產機制（Retirement）、高價轉售市場成熟、商品體積小而轉移容易以及社群驅動的收藏熱潮等4特點，讓樂高積木成為黑市熱點。

市場對樂高積木的特定主題進行蒐藏，包括如《星際大戰》《哈利波特》《漫威》等IP系列擁有龐大粉絲，刺激炒作與收藏。

樂高套裝和迷你人偶（高度略高於1.5英寸）在二級市場上價格不菲，例如2013年聖地亞哥動漫展樂高蜘蛛俠，原價僅15-25美元（約新台幣487-649元），但黑市價值高達1萬6846美元（約新台幣54.7萬元），價差高達675倍。

另外，Piper飛機（Piper Airplane）原價為50-60美元（約新台幣1623-1948元），但黑市價值1萬3000美元（約新台幣42.2萬元），價差達675倍。至於侏儸紀霸王龍，原價約250美元（約新台幣8125元），黑市價值為9000美元（約新台幣29萬元），價差高達36倍。

其他如城堡套組（Castle Giant Set）價差達24倍，Millennium Falcon （UCS 2007）價差達7-10倍。

2024年，竊賊襲擊了加州的Bricks & Minifigs商店，偷走了價值至少10萬美元（約新台幣32.5萬元）的樂高積木和配件。日前加州警方再查獲價值約30萬美元（約新台幣975萬元）的樂高套組，本預計在黑市進行出售。

業內人士稱，樂高積木大部分套組在市面上僅存活約2年，之後即停產，形成人工稀缺機制。市場收藏者與投資人對積木「缺件」及「不完整收藏」高度敏感，使得停產套組價值暴漲。

樂高黑市，即是「高收藏價值加上明確二級市場，以及商品攜帶便利」的結果。

一般買賣家可在包括BrickEconomy、eBay、StockX等二級市場價格的平台追蹤樂高價格，至於黑市盜賣容易混入合法市場，降低追蹤風險。

分析師指出，因全球通貨膨脹和先前供應鏈問題，導致樂高生產成本上升，樂高官方啟動漲價後，也推升二手市場價格上揚，使得樂高積木在黑市更具吸引力。

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