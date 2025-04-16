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誰先鬆口？中國、美國關稅戰硬碰硬 中官媒曝談判時機

2025/04/16 09:42

川普祭出「對等關稅」後，中國也反制。（美聯資料照）川普祭出「對等關稅」後，中國也反制。（美聯資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普祭出「對等關稅」重拳，並向各國喊話「切勿報復」，但北京選擇硬碰硬，雙方你來我往，稅率不斷向上提升。美中兩國是否有可能坐下來談判關稅問題，何時會談？對此中國央視新聞旗下的公眾號「玉淵譚天」發文稱，中方需要看到美方實實在在的行動才談，不予理會不是不反制，更不是示弱。

美東時間4月12日，美方公佈相關備忘錄，豁免計算機、智慧手機、半導體製造設備、積體電路等部分產品的「對等」關稅。

隨後，川普表示，豁免智慧手機等電子產品關稅是暫時措施，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也表示，將會對半導體單獨加徵關稅。

針對美方的行為，「玉淵譚天」文章認為，美方應認真看看中方之前的表態的兩句話。

第1句，在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性。

美國新政府在年初換屆後，不足3個月內就對中國加徵了125％的所謂「對等」關稅，在美方眼中，關稅似乎只是一串數字，妄想著中國在高關稅下妥協。事實上美方是搬起石頭砸了自己的腳，惹出了真正的大麻煩。

玉淵譚天文章指出，對於美方的無理挑釁，中方奉陪到底，實施了堅決反智，在目前情況下，美國輸華商品實際上已不具備參與中國市場競爭的條件，這一切的責任完全由美國政府承擔。

文章強調，中方反制意志之堅定、措施之強硬，無疑超出美方的預料，打亂了美方的陣腳。事實上，美國政府的關稅措施，是選擇性地忽視了美國民眾生活成本的飆升和企業生產經營的困境，只看到了少數人從市場波動中獲利。

長期以來，美國企業和消費者對於中國產品的需要，是市場基於比較優勢自發選擇的結果，人為切斷經貿聯繫，美國的企業和民眾無疑將付出真金白銀的損失。耶魯大學預算實驗室預測，「對等」關稅實施後，在其他國家採取反制措施的情況下，美國個人消費支出（PCE）漲幅將擴大至2.1％，美國中等收入家庭平均1年將損失2100美元。

同時，CNBC、CNN等多家美國媒體報導稱，美國政府的高關稅政策對於美國大部分小企業將帶來「不可逆轉」的損害，大部分行業缺乏有效替代品，許多行業高管都在呼籲美國政府調整關稅措施或提供關稅豁免，以免造成更大的傷害。

接著文章點出第2句，對於美方的關稅數字遊戲，中方將不予理會。倘若美方執意繼續實質性侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。

專業人士告訴譚主，中方早已看透美方關稅措施的荒謬和脅迫訛詐本質。中方「不予理會」不是「不反制」，更不是「示弱」，而是對美方關稅訛詐的洞察和蔑視。必須強調的是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。

文章聲稱，中國始終堅持人類命運共同體理念，美美與共、天下大同是中國人的追求，對立對抗、以鄰為壑從來不是中國人的選擇。中國堅持推進高水平開放、致力實現高質量發展，有維護自身權益的實力和智慧，更有推動實現世界共同發展的誠意和行動，朋友只會越來越多，孤立中國是打錯了算盤。

中美兩國經濟總量超過世界3分之1、人口總數占世界近4分之1，是全球前兩大的消費市場。文章指出，中美合作本來可以為兩國和世界提供廣泛機遇和巨大利益，但美國政府不顧大局，只想用關稅訛詐打壓中國和世界，只會自己把自己孤立起來。

文章表示，中方立場明確、一貫。打，奉陪到底；談，大門也始終敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行，若美方真想對話，中方需要看見實實在在的行動。要談，得拿出誠意。

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