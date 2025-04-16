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劍指中國？ 川普簽行政命令 針對關鍵礦產供應鏈啟動國安調查

2025/04/16 08:57

川普15日在白宮簽署行政命令，下令商務部針對美國所有關鍵礦產進口進行國安調查，研究徵收關稅的可能性。圖為礦場示意圖。（美聯社）川普15日在白宮簽署行政命令，下令商務部針對美國所有關鍵礦產進口進行國安調查，研究徵收關稅的可能性。圖為礦場示意圖。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的關稅政策引發全球關注，川普15日在白宮簽署行政命令，下令商務部針對美國所有關鍵礦產進口進行國安調查，研究徵收關稅的可能性。《金融時報》指出，川普此舉可能加劇與中國的緊張關係，在全球貿易戰中開闢新的戰線。

綜合外媒報導，川普14日簽署行政命令，要求商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）依據《1962年貿易擴張法》第232條規定啟動國安調查，調查與認定特定產品之進口是否影響美國國家安全。行政命令要求商務部研究關鍵礦產供應鏈，並提出提高美國產量、減少對進口依賴的方法。

行政命令提到：「川普總統意識到，過度依賴外國關鍵礦產及其衍生產品，可能會危及美國的國防能力、基礎建設發展以及技術創新。美國對進口的依賴以及美國供應鏈的脆弱性，關於國家安全、防衛準備、物價穩定，以及經濟繁榮與韌性所面臨的風險都將提高。」

此外，調查可能會導致新增關稅，行政命令中提到，任何最終提出的關稅，將取代目前對這些關鍵礦產實施的「對等關稅」稅率，理論上可能導致某些礦產的關稅降低、而非提高。

根據這項命令，所有關鍵礦產的市場動態都將納入潛在關稅的研究範圍，包括鈷、鎳、鈾和另外17種稀土元素在內，以及任何美國聯邦官員認為有必要的其他元素。

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