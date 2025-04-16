關稅重擊中國外貿市場 ! 中媒曝 :「這6個」城市難渡「川普劫」

川普關稅重擊中國外貿市場，這6個城市將首當其衝。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統對中國發動的145%的對等關稅貿易戰，勢必衝擊中國出口表現。據報導，中國有多個城市是以出口為導向，在這波關稅衝擊波裡，恐難置身其外。據報導，中國出口排名前6名的城市，分別是深圳、上海、蘇州、寧波、東莞和金華，2024年合計貿易總額超過12.57兆元人民幣（約新台幣55.6兆元），佔中國外貿總額的近28.7%。

專家指出，這6個城市對外貿依存度高，每個城市都有不同特性，其中深圳為中國科技製造樞紐，上海是外資集聚的航運中心，蘇州為外資加工業重鎮，寧波市中小製造業與港口經濟，東莞為世界工廠轉型陣痛，金華則是跨境電商與製造。

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據報導，中國所有城市中，對美出口額最多的是深圳，2024年為4223億人民幣（約新台幣1.86兆元），其次是蘇州的3400億人民幣（約新台幣1.5兆元）。但若從2024年對美出口佔比觀察，這6大出口城市是蘇州第一、為20.5%，深圳15%、東莞18.3%、上海15.3%、寧波17%、金華13%。

分析師認為，結合對美出口的總量和佔比，在川普關稅種棒揮擊下，蘇州是受對等關稅影響最大的城市。

據報導，中國另一城市成都，近年在消費性電子發展蓬勃，本應受到川普關稅戰衝擊，但在藉助中歐列車，成渝的電子產品透過鐵路運輸，經行中亞直抵歐洲，成功規避關稅。

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