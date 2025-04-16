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川普關稅大棒重擊！美貿易出現「凍結」 進口訂單斷崖式暴跌64％

2025/04/16 09:51

川普關稅大棒重擊！美貿易出現「凍結」 進口訂單斷崖式暴跌64％「關稅衝擊波」衝擊，近期美國海運貨櫃訂艙量暴跌。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統於4月2日「解放日」對全球發動關稅閃電戰，在關稅大棒揮擊下，美國進口訂單出現斷崖式暴跌。據外媒指出，「關稅衝擊波」導致美國海運貨櫃訂艙量出現斷崖式下墜，3月至4月進口量暴跌64%。

據報導，根據貨櫃貨運預訂的最新數據顯示，海外托運人在過去1年中匆忙向美國出貨，以提前應對貿易戰，但現在卻因天價關稅驟然暫停出貨。

專家指出，美國今年開局強勁，貨櫃進口預訂量較1月的高峰下降了20%，但與去年同期相較增長30%。分析師指出，最可能的解釋是托運人趕在預期關稅上調前加速提前拉貨。

但自從3月24-31日至4月1-8日，物流業多個領域出現急劇下滑，多項數據顯示「關稅衝擊波」到來，包括全球20英尺當量貨櫃訂單量暴跌49%、美國整體進口量下降了64%、美國出口下降了30%、美國從中國的進口量下降了64%，以及美國對中國出口下降36%。

據報導，這些數字大幅下滑的時間，恰逢川普政府於4月4日宣布新的關稅措施，而中國也於4月5日迅速採取了報復行動。關稅博亦戰，導致大範圍的訂艙凍結，托運人不得不暫停訂艙並重新評估他們的策略。

維齊恩表示，市場上突然的變化，似乎與關稅上調預期直接相關。托運人對謠言和猜測作出反應，迅速提前裝運貨物以應對潛在的成本上漲。然而，隨著關稅相關的不確定性加劇，對貿易量的影響變得更加明顯。

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