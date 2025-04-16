不擔心債市波動 美財長：不存在中國將美債武器化的風險

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二（15日）表示，不擔心中國在債券市場動盪的情況下，將美國公債武器化，並補充，不會因為中國利用他們手中大量的公債，而對美國帶來經濟損失。

貝森特接受《雅虎財經》專訪時指出，如果美國公債殖利率達到一定水位，或是美國聯準會（Fed）認為某個外國競爭對手正在利用美國政府公債市場作為武器，或試圖破壞市場以獲取政治利益，美國將採取一些行動，但目前還未看到這種情況。貝森特稱，華府有一個「很大的工具包」可以應對。

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中國是在日本之後，美國公債第2大外國持有人，今年1月的時候，持有近7610億美元（約新台幣24.78兆元）的美國公債。貝森特指出，如果中國出售美債，那麼他們就必須買人民幣，這將使他們的貨幣走強，但他們的行動恰恰相反，並補充，賣美債不符合中國的最佳經濟利益。

美國總統川普（Donald Trump）今年上任後將對中國產品的關稅一路增加至145％，作為美國對所有貿易夥伴徵收更廣泛對等關稅的一部份。此舉引發中方的反擊，北京隨後採取報復措施，將美國產品關稅上調至125％。

北京嘲諷川普的關稅政策是「一個笑話」，這也讓貝森特不滿，貝森特先前接受《彭博》訪問時表示，這不是玩笑，這些是很大的數字。貝森特補充，任何美中談判都必須由「高層」主導，包括川普和中國國家主席習近平。

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