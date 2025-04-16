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關稅海嘯第一排！「這產業」快崩了、出貨量僅剩7分之1

2025/04/16 11:27

安特衛普這個與杜拜齊名的全球鑽石貿易中心的鑽石出口，因川普關稅已經陷入停擺。（歐新社）安特衛普這個與杜拜齊名的全球鑽石貿易中心的鑽石出口，因川普關稅已經陷入停擺。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普掀起的關稅和全球貿易戰，重創各大市場，而全球規模達820億美元的鑽石產業受創尤深，鑽石交易重鎮比利時安特衛普（Antwerp）的出貨量驟降至平常的7分之1，當地鑽石交易商形容，安特衛普的出貨已陷入停擺。

英國《金融時報》報導，美國是全球最大的鑽石消費市場，約占全球需求的一半，但由於美國境內並無鑽石礦產，因此必須全數仰賴進口，不過川普推出的全面性關稅措施，涵蓋對鑽石進口課徵10%的稅率，並根據原產國徵收可變的對等關稅，但包括黃金與銅在內的其他多數金屬礦產，卻被排除在外。

雖然對等關稅已被暫緩執行90天，但基本的10%關稅仍如期上路並持續實施，市場前景的不確定性，對貿易商及印度龐大的鑽石加工產業造成了衝擊。

安特衛普鑽石中心（Antwerp Diamond Centre）執行長倫特梅斯特斯（Karen Rentmeesters）表示，自川普在4月宣布新一輪全球關稅後，安特衛普這個與杜拜齊名的全球鑽石貿易中心的鑽石出口，已經陷入停擺。她表示，將鑽石納入美國關稅根本毫無道理。

倫特梅斯特斯估計，目前每日出貨量僅為正常水準的7分之1。她說：「整個產業正受到擾亂，情況可以說是全面停擺。」

鑽石產業已歷經數年低迷，主要受到新冠疫情與實驗室培育鑽石的競爭影響，導致消費需求萎縮。

業界資深人士、礦業公司Trustco Resources董事長契特伍德（Richard Chetwode）表示：「鑽石產業現在的處境不太好，如果現在又突然對鑽石課稅，等同讓整個產業陷入困境。」他並指出，對鑽石課稅也不會把製造業帶回美國。

全球超過9成的鑽石都在印度進行加工切磨，由於成品鑽石的「原產地」依加工切磨地點而定，若美國針對印度商品課徵27%的報復性關稅，印度價值數十億美元的鑽石出口業將首當其衝，除非雙方能達成避免關稅的協議。

而鑽石供應鏈中唯一位於美國的環節是鑑定程序，全球最大鑑定機構美國寶石學院（GIA）位於加州，然而過往常見的「送到美國鑑定後再運出」流程，正面臨威脅。GIA營運長帕特爾（Pritesh Patel）表示，為了因應關稅影響，正加強其設於8個國際據點的海外服務，同時也正在研究是否可透過「臨時進口保證金」或「自由貿易區」方式，讓僅為鑑定而進口美國的鑽石，可獲得關稅豁免。

獨立鑽石分析師齊姆尼斯基（Paul Zimnisky）指出，對全球鑽石需求來說，「市場不確定性就是個問題」。他說：「當人們面對不確定性時，會猶豫購買與投資。我認為奢侈品，像是鑽石等非必需消費品，勢必會受到影響。」

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