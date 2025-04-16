喘口氣！加拿大宣佈放寬對美汽車、關鍵物質給了6個月關稅減免

加拿大宣佈放寬對美汽車、關鍵物質給了6個月關稅減免（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大財政部週二宣佈了針對受加美關稅爭端影響的加拿大企業和實體的新措施，允許汽車製造商在維持本國生產的前提下，免稅進口部分美國產汽車和卡車，另對從美國進口的用於製造業、加工以及食品和飲料包裝領域的商品，給予為期6個月的臨時關稅豁免。

外媒報導，加拿大政府此舉將為在安大略省設有裝配廠、同時也從美國大量進口車輛的公司如通用汽車和Stellantis帶來一定緩解。

請繼續往下閱讀...

上週，加拿大總理馬克·卡尼政府對美國產汽車加徵報復性關稅，而此次新政策的出臺，顯示出加方在維持強硬立場的同時，也著眼於保護本國製造業與企業運營的靈活性。

與此同時，加拿大政府還宣佈，對於從美國進口、用於本地製造、加工、食品飲料包裝等領域的商品，以及部分涉及公共衛生與國家安全的物資，將給予為期6個月的關稅豁免期。這些豁免措施將涵蓋醫院、長期護理機構和消防部門等關鍵公共機構所需的部分進口品。

當前，加拿大對價值約600億美元的美國產品徵收25%的報復性關稅，涵蓋範圍廣泛，包括鋼鐵、鋁材、工具、計算機以及多類消費品。此次對部分產品的豁免，將為依賴美國產品作為關鍵原材料的加拿大企業提供喘息空間，幫助其保持競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法